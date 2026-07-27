כוחות מיוחדים של צבא אוקראינה תיעדו מבצע בשטח הלחימה, במהלכו כבשו עמדה ולקחו בשבי חיילים מצבא רוסיה. בתיעוד ממצלמת הגוף של אחד הלוחמים נראה הכוח מתקרב למבנה שבו הסתתר החייל הרוסי, כשהלוחם קורא אליו ברוסית "אם יש כאן אויב רוסי, יש לו זמן להקשיב היטב ובזהירות. כוחות מיוחדים אוקראיניים בפעולה. באנו לקחת אותך בשבי, להציל את נשמתך ואת חייך. אפילו התפללנו עבורך, שבורא עולם יברך אותנו לשמור על חייך".

החייל הרוסי, שזוהה בשם יריומה, יצא מהמבנה בידיים מורמות והסגיר את עצמו לידי הכוח לאחר שהלוחמים קראו לו לצאת. במהלך תחקור ראשוני בשטח ציין השבוי כי חיילים רוסים נוספים נמצאים באזור, בעוד הלוחמים קשרו את ידיו והרגיעו אותו כשאחד הלוחמים אמר לו "תפסת אותנו, אח. אני מבין שהידיים שלך קשורות, אבל תאמין לי, אלה החיים, כולנו ראינו סרטים. מה, אתה מפחד מהרחפן? אל תפחד, אנחנו לא מפחדים".

לאחר תפיסת השבוי החלו הלוחמים בפינויו מהמקום דרך שטח פתוח. במהלך התנועה זיהו הלוחמים רחפן אויב שטס באופן ישיר לעבר הכוח. אחד הלוחמים פתח מיד באש מקלעים מדויקת לעבר הרחפן בשמיים והצליח ליירט אותו ולהפילו בטרם פגע בכוח ובשבוי.