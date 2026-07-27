חיה רעה: הרובוט פרא שמשאיר אבק לרכבי השטח 

רוב כלי הרכב נבנו כדי לנסוע על כבישים, שבילים או לכל היותר שטחים קשים. אבל הרובוט החדש של חברת Unitree Robotics מציג יכולות תנועה יוצאות דופן ונועד להתמודד בדיוק עם המקומות שבהם כלי רכב רגילים נכשלים.
בסרטון נראה הרובוט כשהוא מתקדם על משטח סלעי תלול, מטפס מעל מכשולים וממשיך לנוע גם בתנאים שבהם קשה לדמיין רכב רגיל מצליח לעבור. השילוב בין מערכת גלגלים מתקדמת, חיישנים חכמים ויכולת התאמה לשטח מאפשר לו לשמור על יציבות גם במדרונות קיצוניים.
הטכנולוגיה הזו שייכת לדור חדש של רובוטים שנועדו לחבר בין היתרונות של כלי רכב לבין הגמישות של בעלי חיים. במקום להסתמך רק על כוח מנוע, הרובוטים האלה משתמשים בתכנון מכני חכם שמאפשר להם "להבין" את פני השטח ולהתאים את התנועה שלהם בזמן אמת.
היישומים האפשריים מרחיקי לכת. בעולם הצבאי, רובוטים כאלה יכולים לשמש לסיור באזורים מסוכנים, להעברת ציוד בשטח קשה או למשימות שבהן שליחת בני אדם עלולה לסכן חיים.
בתחום האזרחי הם עשויים לסייע בחילוץ אחרי אסונות, בחקר אזורים מרוחקים ובמשימות תעשייתיות באתרים שקשה להגיע אליהם.
למרות שהרובוטים עדיין נמצאים בשלבי פיתוח, היכולת שלהם להתמודד עם שטחים שנחשבו בעבר כמעט בלתי עבירים מסמנת כיוון ברור: העתיד של כלי הרכב האוטונומיים לא יהיה מוגבל עוד לכבישים. ייתכן שבעתיד נראה מכונות קטנות וחכמות שמגיעות למקומות שבהם אף כלי אחר לא מסוגל לפעול.
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