חיה רעה: הרובוט פרא שמשאיר אבק לרכבי השטח 

רוב כלי הרכב נבנו כדי לנסוע על כבישים, שבילים או לכל היותר שטחים קשים. אבל הרובוט החדש של חברת Unitree Robotics מציג יכולות תנועה יוצאות דופן ונועד להתמודד בדיוק עם המקומות שבהם כלי רכב רגילים נכשלים.

בסרטון נראה הרובוט כשהוא מתקדם על משטח סלעי תלול, מטפס מעל מכשולים וממשיך לנוע גם בתנאים שבהם קשה לדמיין רכב רגיל מצליח לעבור. השילוב בין מערכת גלגלים מתקדמת, חיישנים חכמים ויכולת התאמה לשטח מאפשר לו לשמור על יציבות גם במדרונות קיצוניים.

הטכנולוגיה הזו שייכת לדור חדש של רובוטים שנועדו לחבר בין היתרונות של כלי רכב לבין הגמישות של בעלי חיים. במקום להסתמך רק על כוח מנוע, הרובוטים האלה משתמשים בתכנון מכני חכם שמאפשר להם "להבין" את פני השטח ולהתאים את התנועה שלהם בזמן אמת.