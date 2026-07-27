תיעודי וידאו חדשים מציגים את הרגע המדויק שבו דייוויד לירוי פרנץ' בן ה-21 פתח באש ופצע אנושות תשעה בני אדם בירי ההמוני בטוסון ב-19 ביולי.

הרקע למקרה מתחיל כאשר מספר שוטרים ביצעו את סיורם באזור מרכז העיר ברגע ששמעו קולות ירי בבלוק 100 של רחוב איסט קונגרס בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר.

המסתמן מהאירוע הוא שהמשטרה מדווחת על עימות שהתרחש בין שתי קבוצות שהכירו זו את זו, ולאחר שפתח באש, פרנץ' התעלם מהוראות השוטרים וניסה להימלט.

לוח הזמנים לפי הוידאו שהגיע לידי אריזונה דיילי סטאר מראה את פרנץ' עם גבר נוסף, ונראה שהם דחפו אחד את השני או שהגבר השני ניסה לקחת ממנו את הנשק. פרנץ' נראה יורה בנשקו לפחות 10 פעמים, לפי המשטרה, והגבר השני בורח.

אנשים שישבו על שפת המדרכה נראים גם כן בורחים, וברקע, אנשים מעבר לרחוב נראים רצים במנוסה ומתכופפים.

פרנץ' נראה כאילו הוא עומד לחצות את הרחוב לפני שהוא עולה על המדרכה, ואז המשטרה נראית לראשונה בזירה ופרנץ' נורה על ידי שוטר, כאשר חלק מהשוטרים נשארים עם פרנץ' בעוד אחרים רצים לעבר הקורבנות.

מנהיגים פוליטיים, כמו חברת הקונגרס לשעבר מאריזונה גאבי גיפורדס, שהיא בעצמה קורבן ירי, דורשים שינויים בחוקי הנשק.

"אנחנו נמצאים בצומת דרכים. אנחנו יכולים לתת לירי להמשיך, או שאנחנו יכולים לפעול," אמרה גיפורדס.

תובעת מחוז פימה, לורה קונובר, הסכימה עם החלטת השופט לשחרר את פרנץ' בתנאים:

"אני לא מפקפקת בשופט כאן. בשימוע גזר הדין, היה לו ילד בן 19 עם אפס עבר פלילי מילדות או כמבוגר," אמרה קונובר, "המעסיקים תמכו בו בגזר הדין שלו, כל משפחתו, הוא מוסר התנצלות בדמעות."

פרנץ' עומד בפני תשעה אישומים של תקיפה בנסיבות מחמירות עם נשק קטלני, תשעה אישומים של תקיפה בנסיבות מחמירות עם פציעה גופנית קשה, ואישום אחד של ירי בנשק חם לעבר מבנה, כשהמשטרה מציינת כי אישומים נוספים עשויים להגיע.