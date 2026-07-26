בתיעוד שפורסם ביממה האחרונה וזכה לחשיפת ענק ברשתות החברתיות, נראה טייס אוקראיני תוקף כטב"ם רוסי באמצעות רובה קל שהוא מחזיק על כתפו - כל זה בזמן שחברו מטיס את מטוס הקרב.

בתיעוד נראה הטייס מוציא את הראש מהקוקפיט ופותח באש לעבר כטב"ם האויב בהצלחה, עד לנפילתו של כלי הטיס העוין.

הכטב"מים ממשיכים להוות כלי הנשק העיקרי במלחמה הבלתי-נגמרת באירופה.

15 בני אדם נהרגו הלילה בסדרה של תקיפות כטב"מים הדדיות בין כוחות רוסיה לאוקראינה. התקרית הקטלנית ביותר נרשמה באזור זפורוז'יה הנמצא בשליטה רוסית, שם פגעו כלי טיס בלתי מאוישים באתר נופש על חוף ים אזוב.

לפי דיווחי הרשויות המקומיות מטעם מוסקבה, 12 בני אדם נהרגו במקום ו-19 נוספים נפצעו. יבגני באליצקי, המושל מטעם מוסקבה באזור, מסר כי "האויב ראה והבין למי הוא מכוון" וטען כי מדובר בפגיעה מכוונת באזרחים.

דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זחרובה, הגדירה את האירוע בתור "פשעים בלתי אנושיים" נגד אזרחים. מנגד, במחוז סומי שבצפון-מזרח אוקראינה נהרגו שלושה בני אדם כתוצאה מפגיעת כטב"ם רוסי.

במקביל, צבא רוסיה שיגר עשרות כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר הבירה קייב ולעבר אזורי סחר ונמלים. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, דיווח על נזקים ושריפות שנפלו בשלושה מחוזות בעיר.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר מוקדם יותר כי "רוסיה מכינה מתקפה נרחבת בתוך 48 שעות". מנגד, אוקראינה הרחיבה את תקיפותיה לעומק השטח הרוסי והפציצה בית זיקוק במחוז טיומן שבסיביר.

בנוסף, רומניה החברה בברית נאט"ו הודיעה כי יירטה כטב"ם מתוצרת איראנית שחדר למרחב האווירי שלה. מדובר בפעם השנייה בתוך יומיים שבו נרשמת חריגה של כלי טיס מזרחיים לגבולותיה.