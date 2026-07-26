צעיר אמריקאי בן 20, כריסטופר הלנת'ל, הפך לגיבור רשת לאחר שעצר באמצע נסיעה בעיר ג'ונסבורו שבארקנסו כדי לסייע לאדם בכיסא גלגלים לחצות כביש בן שישה נתיבים.

הלנת'ל, שהיה לבוש בתחפושת של גיבור העל הבדיוני 'ספיידרמן' לאחר אירוע לילדים שבו עבד, זינק מרכבו ודחף את כיסא הגלגלים בבטחה לפני שהרמזור התחלף.

"אני איתך", אמר לאדם בזמן שסייע לו לחצות. בהמשך סיפר שפעל במהירות משום ש"היה מעט מאוד זמן לפני שהתנועה הייתה מתחילה לנסוע".

משטרת ג'ונסבורו פרסמה את תיעוד מצלמות הרחוב ושיבחה את מעשהו. הלנת'ל אמר כי היה עוזר גם ללא התחפושת, וחבריו לעבודה ציינו שהמעשה תואם את אופיו ואת רצונו לעזור לאחרים.