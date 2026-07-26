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תיעוד נדיר

המזנון המטורף בעולם: דובי ענק הסתערו על מאות דגי הסלמון

מחזה עוצר נשימה מאלסקה הפך בימים האחרונים לוויראלי ברחבי העולם: עשרות דובי גריזלי התקבצו סביב מפל אחד והפכו אותו לזירת ציד ענקית (חדשות בעולם)

הדובים מסתערים על הדגים באלסקה (צילום: מסך - שאטרסטוק)

תיעוד מרהיב שמגיע בימים האחרונים ממפלי ברוקס שבפארק הלאומי קטמאי באלסקה מציג את אחד ממחזות הטבע המרשימים ביותר בעולם: עשרות דובי גריזלי מתקבצים סביב המפל, עומדים בתוך המים הסוערים וממתינים לרגע שבו דגי הסלמון מזנקים מעל הזרם.

בתקופה הזו של השנה מתחילה נדידת הסלמון השנתית, אחת מתופעות הטבע הגדולות בצפון אמריקה. אלפי ואף מיליוני דגים יוצאים למסע ארוך מהאוקיינוס אל הנהרות שבהם נולדו, כשהם שוחים נגד זרמים חזקים ומנסים לעבור מכשולים טבעיים בדרך.

עבור דובי הגריזלי באזור, מדובר בתקופה קריטית. הדגים העשירים בשומן מספקים להם מקור מזון חיוני שמאפשר להם לצבור אנרגיה לקראת החורף הקשה באלסקה.

הדובים מסתערים על הדגים באלסקה
הדובים מסתערים על הדגים באלסקה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בסרטונים שהופצו ברשת נראים הדובים כשהם עומדים בשורות לאורך המפל. חלקם מחכים בסבלנות מתחת למים, אחרים מזנקים במהירות אל עבר הסלמון שמנסה לקפוץ מעל המפל. בתוך זמן קצר הופך האזור כולו למעין "מסעדת טבע" ענקית.

מפלי ברוקס נחשבים לאחד המקומות המפורסמים בעולם לצפייה בדובים בטבע. מדי שנה מגיעים למקום מבקרים וחוקרי טבע כדי לצפות בתופעה, אך גם מצלמות מיוחדות המוצבות באזור מאפשרות לאנשים מכל העולם לראות את המתרחש בזמן אמת.

למרות המראה הדרמטי, מדובר בתהליך טבעי לחלוטין. נדידת הסלמון יוצרת מערכת יחסים ייחודית בין בעלי החיים באזור: הדגים ממשיכים את מחזור החיים שלהם, והדובים מקבלים את המזון הדרוש להם כדי לשרוד.

אלסקהדג סלמוןנדידהדוביםדובי גריזלי
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