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חשיפה דרמטית 

מפקד המשטרה חשף בפני השופט: "יכולנו למנוע את הפיגוע ביום כיפור" - זה מה שקרה

מפקד משטרת מנצ'סטר אמר במהלך הצהרה בפני בית המשפט כי הפיגוע ביום הכיפורים במנצ'סטר בו נרצחו אדריאן דולבי ומלווין קרביץ הי"ד, יכול היה להימנע אם המשטרה הייתה עושה את עבודה כראוי (חדשות) 

המחבל (צילום: לפי סעיף 27א)

משטרת מנצ'סטר החמיצה הזדמנות למנוע את הפיגוע בבית הכנסת היטון פארק בעיר, לאחר שלא בחנה נתונים קריטיים במכשירי הטלפון של המחבל ג'יהאד אל-שאמי שהוחרמו על ידה עוד לפני האירוע, כך לפי הודעה שמסרה המשטרה בבית המשפט.

מפקד המשטרה, סר סטפן ווטסון, הודה כי המכשירים הניידים של אל-שאמי הכילו ראיות משמעותיות לתפיסת עולם קיצונית, אשר לא פוענחו בזמן.

אל-שאמי, בן 35, נעצר על ידי השוטרים בחודשים פברואר וספטמבר 2025, ובכל פעם הופקדו מכשיריו הניידים בידי החוקרים. למרות זאת, המידע המוצפן בתוכם לא נבדק עד לביצוע המתקפה ביום כיפור, 2 באוקטובר 2025, שבמהלכה נורה אל-שאמי למוות על ידי כוחות הביטחון.

מפקד המשטרה פרסם התנצלות רשמית ואמר כי "כמעט אין ספק שהמידע המוכל בתוך המכשירים הללו היה מעורר פעולת חקירה נוספת". ווטסון הוסיף כי "ברור לכך שזה שלא סקרנו את הנתונים שהיו זמינים לנו לפני המתקפה מהווה החמצת הזדמנות", וציין עוד: "אני מאוכזב מהאפשרות להוסיף למצוקה של כל אלו שהושפעו מהאירועים הנוראיים באוקטובר האחרון. על כך, אני מצר עמוקות".

הודעת המשטרה הותרו לפרסום בעקבות סיום ההליכים המשפטיים נגד מוחמד באשיר, בן 31, חברו של אל-שאמי, שנידון ביום חמישי למאסר עולם עם תקופת מינימום של 17 שנים. השניים תכננו יחד מעשה טרור נוסף ואף ביצעו סיור עוין באקדמיה להגנה של בריטניה בשריבנהאם באוגוסט 2025. כעת פתח גוף הפיקוח על המשטרה בבדיקת מחדלי החקירה.

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