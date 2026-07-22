נשיא ונצואלה המודח ניקולאס מדורו ורעייתו סיליה פלורס צפויים להתייצב היום (רביעי) בבית המשפט הפדרלי במנהטן, מול השופט אלווין הלרשטיין.

הדיון, שנקבע לשעה 12:00 בצהריים לפי שעון מזרח ארה"ב, יתמקד בקביעת לוח הזמנים להמשך ההליכים הפליליים בתיק הסחר בסמים המיוחס להם. שעות ספורות לפני תחילת צום תשעה באב, יתייצב מדורו מול השופט החרדי כדי לדון בשלבים הבאים של אחד המשפטים המשמעותיים ביותר בארה"ב.

במסמך שהוגש לבית המשפט ביום שלישי בלילה, הציעו התובעים מטעם משרד התובע הפדרלי במנהטן ועורכי דינו של מדורו להתחיל את המשפט בחודש יוני 2027. השופט הלרשטיין הוא שיידרש להכריע סופית לגבי לוח הזמנים, כאשר שני הצדדים ציינו כי ייתכן שיבקשו שינויים בהמשך. לפי ההצעה, סבב הטענות המשפטיות הראשון לביטול כתב האישום יוגש עד 2 בספטמבר 2026, ויכלול טענה לחסינות העומדת למדורו כראש מדינה ריבונית.

הצדדים הציעו כי סבב בקשות שני יוגש עד 11 בינואר 2027, לאחר שהתביעה תעביר לידי ההגנה ראיות מסווגות לבחינה. מדובר בהמשך להליכים שנפתחו לאחר שמדורו ורעייתו נלכדו ב-3 בינואר 2026 בביתם השמור בקראקס, במהלך מבצע לילי של כוחות מיוחדים של ארה"ב בהוראת הנשיא דונלד טראמפ. השניים הובאו לניו יורק והואשמו בניצול מעמדם להקלת משלוחי קוקאין, אישומים שבהם כפרו כליל.

במהלך הופעתו הראשונה בבית המשפט ב-5 בינואר 2026, הגדיר את עצמו מדורו כ"שבוי מלחמה", בעוד סנגורו בארי פולק רמז כי יערער על חוקיות התפיסה עצמה. מדורו האשים לאורך השנים את ארה"ב בניסיון להדיחו כדי להשתלט על עתודות הנפט של מדינתו.

מנגד, וושינגטון הפסיקה להכיר בו כנשיא לגיטימי כבר בשנת 2019, והגדירה אותו כדיקטטור מושחת שהוביל לקריסה כלכלית ולזיוף בחירות.

מאז לכידתו של מדורו, מנוהלת ונצואלה על ידי סגניתו לשעבר דלסי רודריגז, אשר הידקה את הקשרים עם ממשל טראמפ. ארה"ב הקלה את הסנקציות על תעשיית הנפט במדינה, וחברות זרות הרחיבו את פעילותן. בנוסף, צבא ארה"ב סיפק סיוע הומניטרי לאחר שתי רעידות אדמה שפקדו את חופי ונצואלה בחודש שעבר וגבו את חייהם של יותר מ-5,000 בני אדם.