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עיטורי זהב של טראמפ

ראיתם פעם את החדר הסגלגל מבפנים? עוזרו של טראמפ פרסם סרטון מרהיב | צפו

דן סקבינו, עוזרו האישי של הנשיא טראמפ פרסם סרטון מרהיב מתווכים המשרד החשוב ביותר בעולם | בסרטון נראים עיטורי הזהב אותם הדביק הנשיא טראמפ בעצמו, לצד דמויותיהם של גדולי האומה (מעניין)

החדר הסגלגל מבפנים
החדר הסגלגל מבפנים| צילום: צילום: דן סקבינו, הבית הלבן

סיור נדיר ומרהיב בתוך בבית הלבן נחשף בסרטון חדש המציג את עיצובו היוקרתי והפרטים הקטנים המרכיבים את המשרד המפורסם בעולם.

​התיעוד מציג סקירה היקפית של החדר, כשהוא מעוטר בעיטורי זהב מרהיבים לאורך הקירות והפתחים. על גבי המדפים והשולחנות מוצגים פריטים ייחודיים, בהם גביע העולם למועדונים של פיפ"א, דגמי מטוסים צבאיים ואזרחיים, ופסלי ברונזה של מנהיגים היסטוריים.

​לצד אלו נראים דיוקנאות שמן ממסוגרים בזהב של נשיאי ארצות הברית בעבר, מראת זהב ענקית המשקפת את החלל, ושעון אורלוגין עתיק. ליד החלונות המוליכים לגינה מוצב פעמון מוזהב גדול, לצד הווילונות המוזהבים המוכרים.

​במרכז החדר ניצב שולחן העבודה הנשיאותי, כשהוא מוקף בדגלי ארצות הברית וזרועות הביטחון. על השולחנות הסמוכים מוצגים דגמים של מטוסי קרב מתקדמים ופורטרט של אברהם לינקולן.

דונלד טראמפהבית הלבןהחדר הסגלגלדן סקבינו

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