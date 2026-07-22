סיור נדיר ומרהיב בתוך החדר הסגלגל בבית הלבן נחשף בסרטון חדש המציג את עיצובו היוקרתי והפרטים הקטנים המרכיבים את המשרד המפורסם בעולם.

​התיעוד מציג סקירה היקפית של החדר, כשהוא מעוטר בעיטורי זהב מרהיבים לאורך הקירות והפתחים. על גבי המדפים והשולחנות מוצגים פריטים ייחודיים, בהם גביע העולם למועדונים של פיפ"א, דגמי מטוסים צבאיים ואזרחיים, ופסלי ברונזה של מנהיגים היסטוריים.

​לצד אלו נראים דיוקנאות שמן ממסוגרים בזהב של נשיאי ארצות הברית בעבר, מראת זהב ענקית המשקפת את החלל, ושעון אורלוגין עתיק. ליד החלונות המוליכים לגינה מוצב פעמון מוזהב גדול, לצד הווילונות המוזהבים המוכרים.

​במרכז החדר ניצב שולחן העבודה הנשיאותי, כשהוא מוקף בדגלי ארצות הברית וזרועות הביטחון. על השולחנות הסמוכים מוצגים דגמים של מטוסי קרב מתקדמים ופורטרט של אברהם לינקולן.