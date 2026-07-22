שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי תקף השבוע בחריפות יוצאת דופן את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, וכינה אותו "שילוב של היטלר וסינוואר". הדברים נאמרו בכנס סגור של מרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP) ומתפרסמים לראשונה בחדשות 12.

בנוסף, אישר שיקלי לראשונה כי מדינת ישראל הצילה את חייו של ארדואן, וטען שטורקיה היא "כפוית טובה" בשל התנהלותה העוינת כלפי ישראל לאחר מכן. השר אף קרא לסגירה מיידית של הקונסוליה הטורקית בירושלים.

"כפיות טובה מעבר לכל דמיון"

"כפיות הטובה של טורקיה, לאחר שמדינת ישראל שלחה משלחת ענקית כדי לחלץ אזרחים טורקים ברעידת האדמה הגדולה ביותר שפקדה את המדינה בשנים האחרונות, הוא דבר שמעבר לכל דמיון", אמר שיקלי בכנס. "ואף הצלנו את חייו של ארדואן. לכן זה מאכזב בצורה קיצונית, אך זו המציאות של הקנאות".

כזכור, דובר בית החולים איכילוב לשעבר אבי שושן חשף מוקדם יותר החודש כי ישראל שלחה רופא מבית החולים לטפל בסרטן של ארדואן לפני כשבע שנים, ובכך הצילה את חייו. החשיפה של שושן מקבלת כעת אישור רשמי מפי שר בכיר בממשלה.

"שילוב של היטלר וסינוואר"

שיקלי לא הסתפק בכך והוסיף השוואה חריגה במיוחד: "יש לנו בטורקיה דיקטטור שהוא שילוב של היטלר וסינוואר. היטלר - מבחינת השאיפות האימפריאליסטיות, הקנאיות והגזעניות שלו כלפי האזור, וגם מבחינת הכוונה, ולא רק הכוונה אלא גם המעשים, של טיהור אתני של כל מיעוט שאינו מוסלמי באזור".

השר הדגיש כי למרות שאין לישראל כל רצון לעימות, על ירושלים "להתכונן למלחמה עם טורקיה". לדבריו, "יכול להיות מגע ישיר עם צבא טורקיה בים. זה לא תרחיש בלתי אפשרי - זה יכול לקרות כבר מחר בבוקר".

קריאה לסגור את הקונסוליה בירושלים

שיקלי אף קרא ל"סגירה מיידית" של הקונסוליה הטורקית בירושלים ולסלק כל נוכחות טורקית משטח מדינת ישראל. לטענתו, אין מקום להמשך פעילותו של גוף דיפלומטי הפועל נגד ריבונות ישראל בעיר.

לפי מרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP), הקונסוליה משמשת מוקד מרכזי לקידום המדיניות הטורקית בעיר ופועלת מול הרשות הפלסטינית, מעודדת פעילות של ארגונים איסלמיסטים ועמותות מקומיות ומסייעת לבניית תשתית השפעה ארוכת טווח בירושלים.

"על הקונסוליה להיסגר במיידי אלא אם כן ארדואן יצהיר שהוא מכיר בירושלים כבירת ישראל", טען יו"ר מרכז ירושלים למדיניות חיים סילברשטיין.

ההתבססות הטורקית סביב ישראל

המחקר של JCAP מציג את ההתבססות הטורקית מסביב לישראל - מהנוכחות הצבאית המשמעותית בסוריה, דרך המעורבות בלבנון ועד חיזוק הקשרים עם חמאס במטרה להעמיק את ההשפעה הטורקית ברצועת עזה.

כזכור, שיקלי אמר בריאיון לכאן חדשות כי תרחיש שטורקיה תפעל צבאית נגד ישראל הוא "אפשרי בהחלט". "כל הידידות הזאת של טראמפ עם ארדואן מבחינתנו היא בעייתית מאוד", הבהיר השר.

דברי שיקלי מגיעים על רקע המתיחות המדינית והצבאית הגואה בין המדינות וההתבטאויות והצעדים של טורקיה נגד ישראל. כאשר שר החוץ הטורקי הקאן פידאן אומר שישראל היא "נטל על האנושות", השאלה היא האם ישראל תמשיך לאפשר לטורקיה נוכחות דיפלומטית בירושלים.