שכח לנעול את הרכב - ואת ההפתעה שחיכתה לו הוא לא ישכח לעולם

הדב פולש לרכב ( צילום: מסך )

תופעת המפגשים בין בני אדם לדובים הולכת ומתרחבת באזורים שונים בקולורדו, שם דובים שחורים מתקרבים יותר ויותר לשכונות מגורים בחיפוש אחר מזון. הרשויות מזהירות שוב ושוב את התושבים והמטיילים שלא להשאיר מזון ברכבים ולוודא שכל הדלתות נעולות היטב.

במקרה האחרון, טעות קטנה של בעל רכב הפכה לסיפור בלתי נשכח. האיש חנה את רכבו ושכח לנעול את הדלת. במהלך הלילה הגיע למקום דוב גדול, הבחין ברכב הפתוח למחצה והצליח להיכנס פנימה.

הדב פולש לרכב - צילום: רשתות חברתיות הדב פולש לרכב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45