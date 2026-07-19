שכח לנעול את הרכב - ואת ההפתעה שחיכתה לו הוא לא ישכח לעולם

תופעת המפגשים בין בני אדם לדובים הולכת ומתרחבת באזורים שונים בקולורדו, שם דובים שחורים מתקרבים יותר ויותר לשכונות מגורים בחיפוש אחר מזון. הרשויות מזהירות שוב ושוב את התושבים והמטיילים שלא להשאיר מזון ברכבים ולוודא שכל הדלתות נעולות היטב.
במקרה האחרון, טעות קטנה של בעל רכב הפכה לסיפור בלתי נשכח. האיש חנה את רכבו ושכח לנעול את הדלת. במהלך הלילה הגיע למקום דוב גדול, הבחין ברכב הפתוח למחצה והצליח להיכנס פנימה.
בבוקר הבחין בעל הרכב שהדלת פתוחה ודב ענקי נמצא בתוך הרכב. לאחר שגירש את הדב, הוא חשב שאולי משהו השתבש, אך כשהתקרב לרכב גילה מראה שלא ציפה לו: תא הנוסעים נהרס כמעט לחלוטין.
הדוב לעס את המושבים, קרע את הריפוד, הפך את פנים הרכב והשאיר אחריו סימנים ברורים של ביקור אלים במיוחד.
גורמי טבע בקולורדו מזכירים כי דובים הם בעלי חיים חזקים וחכמים מאוד, המסוגלים לפתוח דלתות רכב ואף לשבור חלונות כאשר הם מזהים ריח של מזון. ההמלצה לתושבים ולמבקרים פשוטה: לנעול תמיד את הרכב, לא להשאיר אוכל בפנים, ובעיקר לא לזלזל ביכולותיו של דוב רעב.
0 תגובות