כיכר השבת
טעות יקרה

שכח לנעול את הרכב - ואת ההפתעה שחיכתה לו הוא לא ישכח לעולם

תושבים בקולורדו כבר יודעים: אבל הפעם בעל הרכב למד בדרך הקשה כי דלת לא נעולה יכולה להפוך במהירות להזמנה פתוחה ולהשמדת עצמית של הרכב (חדשות בעולם)

הדב פולש לרכב (צילום: מסך )

תופעת המפגשים בין בני אדם לדובים הולכת ומתרחבת באזורים שונים בקולורדו, שם דובים שחורים מתקרבים יותר ויותר לשכונות מגורים בחיפוש אחר מזון. הרשויות מזהירות שוב ושוב את התושבים והמטיילים שלא להשאיר מזון ברכבים ולוודא שכל הדלתות נעולות היטב.

במקרה האחרון, טעות קטנה של בעל רכב הפכה לסיפור בלתי נשכח. האיש חנה את רכבו ושכח לנעול את הדלת. במהלך הלילה הגיע למקום דוב גדול, הבחין ברכב הפתוח למחצה והצליח להיכנס פנימה.

הדב פולש לרכב
הדב פולש לרכב| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בבוקר הבחין בעל הרכב שהדלת פתוחה ודב ענקי נמצא בתוך הרכב. לאחר שגירש את הדב, הוא חשב שאולי משהו השתבש, אך כשהתקרב לרכב גילה מראה שלא ציפה לו: תא הנוסעים נהרס כמעט לחלוטין.

הדוב לעס את המושבים, קרע את הריפוד, הפך את פנים הרכב והשאיר אחריו סימנים ברורים של ביקור אלים במיוחד.

גורמי טבע בקולורדו מזכירים כי דובים הם בעלי חיים חזקים וחכמים מאוד, המסוגלים לפתוח דלתות רכב ואף לשבור חלונות כאשר הם מזהים ריח של מזון. ההמלצה לתושבים ולמבקרים פשוטה: לנעול תמיד את הרכב, לא להשאיר אוכל בפנים, ובעיקר לא לזלזל ביכולותיו של דוב רעב.

רכביםנזקרץ ברשתקולורדודובים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר