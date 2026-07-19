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תופת בירדן: 48 שעות של טילים, מסוקים מרוסקים וחייל שנעלם בסערה

המאבק המדמם בין וושינגטון לטהראן גובה מחיר ומניין ההרוגים האמריקנים עולה | בעוד הכוחות בשטח מתמודדים עם מטחי טילים וכטב"מים, גורלו של חייל נעדר אחד בירדן נותר בלב הסערה (חדשות בעולם)

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48 שעות של טילים, מסוקים מרוסקים וחייל שנעלם בסערה (צילום: מסך )

העימות הישיר בין ארצות הברית ל כבר אינו תיאורטי, הוא נמדד בחיים של צעירים אמריקנים.

עד כה, 16 חיילים אמריקנים נהרגו בקרב, וגורלו של חייל נוסף אינו ידוע. הטרגדיה החלה להצטבר כבר בחודש מרץ, כאשר שישה חיילים נהרגו במתקפת כטב"ם איראנית בנמל שועייבה בכווית, וחייל נוסף מת מפצעיו שבוע לאחר מכן בעקבות תקיפה אחרת.

ליל שבת האחרון סימן עליית מדרגה קטלנית בירדן, מדינה המהווה ציר אסטרטגי קריטי עבור צבא .

צבא ארה"ב אוכף את המצור על איראן
צבא ארה"ב אוכף את המצור על איראן| צילום: צילום: צבא ארה"ב

במהלך הגנה מפני מתקפת טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים, נהרגו שני לוחמים אמריקנים וחייל אחד הוגדר כנעדר. ארבעה לוחמים נוספים פונו במצב הדורש טיפול לבתי חולים ירדניים, בעוד אחרים טופלו בשטח בשל פציעות קלות. נכון לרגע זה, צבא ארה"ב (CENTCOM) שומר על חיסיון בנוגע לזהות ההרוגים והנעדר עד להודעה למשפחות.

המתקפה בירדן לא הייתה מקרית. המטרה המרכזית הייתה בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי", המארח את הריכוז הגדול ביותר של כוח אווירי טקטי אמריקני במזרח התיכון.

התקיפה האיראנית על בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי" בירדן
התקיפה האיראנית על בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי" בירדן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הדיווחים, טילים איראניים פגעו בבסיס לפחות פעמיים בתוך 48 שעות. בתקיפה מוקדמת יותר השבוע, כ-20 חיילים נפצעו כשמיהרו לתפוס מחסה בבונקרים, אך ביום שישי פגעו הטילים פגיעה ישירה שגבתה חיים.

בנוסף, דווח על תקיפה במתקן מגורים בבסיס חיל האוויר "המלך פייסל" ובבסיס במזרח ירדן שבו ניזוקו מספר רב של מסוקי בלק-הוק.

צבא ארה"ב בסבב התקיפות האחרונות
צבא ארה"ב בסבב התקיפות האחרונות| צילום: צילום: צבא ארה"ב

ירדן הפכה למוקד העימות בשל חשיבותה כמרכז לוגיסטי ואווירי. מתקפות אלו הן חלק ממערכה רחבה יותר שכללה פגיעה בתשתיות חשמל ומים בכווית ובתקיפת בסיס "הנסיך סולטאן" בסעודיה.

תקפות איראניות נגד בסיסים אמריקאים בירדן, אחת מהן הייתה פוגעת במשגרי הפטריוט
תקפות איראניות נגד בסיסים אמריקאים בירדן, אחת מהן הייתה פוגעת במשגרי הפטריוט| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בתגובה, הורה על שמונה לילות רצופים של תקיפות אוויריות נגד מטרות של משמרות המהפכה, בניסיון לפגוע ביכולות המל"טים והטילים של איראן ולהעניש את האחראים למותם של החיילים בירדן.

איראןדונלד טראמפארצות הבריתירדןמשמרות המהפכה
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