גורמים אמריקנים המעורים בפרטים ששוחחו ען עיתון הניו יורק טיימס מסרו כי איראן הוכיחה בימים האחרונים שדרוג משמעותי למערכות הטילים שלה.

לפי הדיווח, המתקפות המוצלחות בחמשת הימים האחרונים על בסיס אמריקני בירדן הוכיחה כי טהרן "למדה" את מערכות היירוט האמריקניות ומצליחה לעקוף אותן.

כפי שדיווחנו הבוקר בשם ה'טיימס', עשרות חיילים אמריקאים נפגעו ומספר מסוקים הושמדו או ניזוקו בירדן במהלך הימים האחרונים.

גורמים אמריקאים רשמיים אישרו כי מדובר ברצף של ארבע תקיפות איראניות שבוצעו בתוך 5 ימים נגד כוחות צבא ארצות הברית המוצבים במדינה.

המתקפה האחרונה בסדרה זו, אשר התרחשה ביום שישי, הובילה למותם של שני חיילים אמריקאים, לפציעת ארבעה נוספים ולהיעדרותו של חייל אחד.

​הפנטגון טרם דן בפרטי האירועים באופן פומבי, אך גורמים רשמיים סיפקו פירוט של התקיפות.

האירוע הראשון פגע במתקן מגורים בבסיס המלך פייסל ופצע 5 חיילים.

בתקיפה השנייה נפגע בסיס במזרח ירדן שבו פועלים מסוקי בלאק הוק אמריקאיים, ונגרם נזק כבד למספר משמעותי של כלי טיס. בהמשך, כ-48 שעות לפני יום שישי, פגעו טילים איראניים בבסיס חיל האוויר מואפק סאלטי באזרק ופצעו כ-20 חיילים.

ביום שישי ספג אותו בסיס באזרק תקיפה נוספת שגרמה להרוגים ולפצועים.

​הצבא האיראני ומשמרות המהפכה אישרו את דבר ביצוע התקיפות ביום שישי.

סוכנות הידיעות פארס דיווחה כי הכוחות השתמשו בטילים ובכלי טיס בלתי מאוישים כדי לפגוע במכלי דלק ובמחסי מטוסים בבסיס האמריקאי באזרק. גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי סדרת התקיפות ואובדן החיים מוכיחים כי לצבא איראן יש עדיין מלאי טילים גדול.

​חשיבותה האסטרטגית של ירדן עבור מערכת הביטחון האמריקאית התעצמה בתקופה האחרונה.

הפנטגון העתיק חלק מכוחותיו מבחריין, מאיחוד האמירויות ומקטאר למיקומים שנחשבו בטוחים יותר בירדן ובישראל. המהלך בוצע לאחר שבעלות ברית אחרות של ארצות הברית באזור הטילו הגבלות על היכולת של וושינגטון להציב כוחות בשטחן או לבצע טיסות מעל שמן. איראן הרחיבה את תקיפותיה לירדן בתחילת יולי, לראשונה מאז החתימה על הסכם הפסקת האש בין המדינות בחודש יוני.

​גנרל בדימוס מחיל האוויר האמריקאי, דיוויד דפטולה, מי שהיה מאדריכלי מלחמת המפרץ בשנת 1991, הסביר כי המיקום של ירדן מאפשר לארצות הברית לנהל מבצעי אוויר יעילים יותר בסוריה, בעיראק ובאזור כולו.

דפטולה התייחס לאירועים ומסר כי "התקיפה ביום שישי לא הייתה אפוא רק תקיפה של בסיס. היא הייתה תקיפה של הקואליציה האזורית של ארצות הברית וניסיון להפוך את המחיר הפוליטי של אירוח כוחות אמריקאיים לגדול יותר מהתועלת הביטחונית".