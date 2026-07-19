גורמים פוליטיים וארגונים יהודיים בארצות הברית מתחו ביקורת נוקבת וחריפה נגד סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, בעקבות דברים שאמר בראיון פומבי.

המבקרים הדגישו כי מדובר בפעם הראשונה שבה גורם רשמי כה בכיר בממשל האמריקאי מאמץ בפומבי תיאוריות קונספירציה סביב קשריו של העבריין ג'פרי אפשטיין, למוסד הישראלי.

לפי הגורמים המבקרים, מדובר בטענות חסרות בסיס אשר גולשות לעיתים קרובות למחוזות אנטישמיים מסוכנים.

​הסערה הציבורית התעוררה לאחר שוואנס התארח בפודקאסט של ג'ו רוגן. במהלך הראיון, כאשר המנחה ציין כי מרבית האנשים חושבים שאפשטיין עבד עבור המוסד, השיב סגן הנשיא כי "כן, המוסד או ה-CIA או חלק אחר ממה שאנשים מכנים 'הדיפ סטייט'... היו לו בבירור קשרים לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין האמריקאי. היו לו בבירור קשרים לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי".

​במהלך הראיון הודה ואנס כי אין בידיו מסמכים רשמיים או ראיות קונקרטיות שקושרים ישירות את אפשטיין לסוכנויות ביון כלשהן.

גורמים ששוחחו עם התקשורת האמריקאית הגיבו בחדות: "סגן נשיא שאומר דברים חמורים כל כך נגד ישראל זה לא נתפס. אם אין לו הוכחות לטענות שלו - פשוט שישתוק".

למרות זאת, בחר סגן הנשיא להרחיב את הטענות ואף קישר אותן למפה הפוליטית בישראל כאשר הצהיר כי "אפשטיין היה נראה מחובר לאלמנטים של הדיפ סטייט הישראלי שהיו משמאל למרכז. זה לא שהוא היה מחובר במיוחד לימין הפוליטי בישראל".

​מעבר לטענות על סוכנויות הביון, ואנס התייחס בראיון גם לטיפול הרשמי בפרסום החומרים החסויים מהפרשה. סגן הנשיא תקף את התנהלות רשויות החוק וטען כי הממשל "פישל לחלוטין" בכל הנוגע לניהול התקשורתי וההסברתי של חשיפת החומרים, אם כי שלל ניסיונות מכוונים לטיוח הממצאים.

​הדיון סביב קשריו של אפשטיין לישראל נמשך מזה שנים, בעיקר בשל ידידותו המוכחת בעבר עם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ופגישותיו עם בכיר מוסד לשעבר. עם זאת, בעבר הכחישו גורמים רשמיים בישראל, בהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כל קשר בין אפשטיין למודיעין הישראלי.