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רוחות עזות וגשמי זעף: מנוף ענק איבד יציבות וקרס על שכונה

רוחות עזות וגשמים כבדים הובילו לרגע דרמטי במיוחד: מנוף בנייה ענק קרס לפתע ונפל על בתים וכלי רכב שחנו בסמוך (חדשות בעולם)

מנוף ענק איבד יציבות וקרס על שכונה (צילום: מסך )

סערה עזה פקדה את אזור קוקימבו שבצ'ילה ובשיאה מנוף בנייה ענק קרס לפתע ונפל על בתי מגורים וכלי רכב חונים. תיעודים מהזירה חושפים את רגע הקריסה הדרמטי, שבו בתוך שניות הפך אתר בנייה לזירת הרס.

האירוע התרחש בזמן שמזג אוויר סוער פקד את האזור, עם רוחות חזקות וגשמים כבדים. לפי הדיווחים המקומיים, המנוף איבד יציבות בעקבות תנאי מזג האוויר הקשים, התמוטט וצנח לעבר השטח הסמוך.

בסרטונים שהופצו ברשת ניתן לראות את הרגע שבו המבנה הענק מתחיל לקרוס, כאשר חלקו העליון של המנוף נופל בעוצמה ופוגע במספר בתים וברכבים שחנו באזור.

מנוף ענק איבד יציבות וקרס על שכונה
מנוף ענק איבד יציבות וקרס על שכונה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כוחות החירום הגיעו במהירות לזירה, פינו את האזור וביצעו בדיקות כדי לוודא שאין לכודים בין ההריסות. אדם אחד נפצע באירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי, אך באורח נס לא נרשמו נפגעים נוספים.

הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות המקרה, במטרה לבדוק האם הקריסה נגרמה רק בשל מזג האוויר הקיצוני או שהיו גורמים נוספים שתרמו לאובדן היציבות של המנוף.

אסוןצ'ילהרץ ברשתאגורן
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