חתול הדף נחש קוברה מלכותי ( צילום: מסך )

במפגש מתוח שתועד לאחרונה בעיר ג'ואושן שבמחוז ג'ג'יאנג בסין, חתול אמיץ מצא את עצמו פנים מול פנים מול נחש קוברה שחור. התיעוד הוויראלי הראה קרב הישרדות של ממש, בו החתול השתמש באינסטינקטים חדים כדי להתחמק פעם אחר פעם מהכשות מהירות של הקוברה. צופים רבים ציינו בסיפוק כי בקרב הזה, החתול בהחלט הצליח לשמור על שמונה הנשמות הנוספות שלו.

נותרו לו עוד 8 נשמות: חתול הדף נחש קוברה מלכותי - צילום: רשתות חברתיות נותרו לו עוד 8 נשמות: חתול הדף נחש קוברה מלכותי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24

בניגוד למיתוסים מסוימים, מומחי התנהגות מהמרכז לבריאות החתול של אוניברסיטת קורנל מציינים כי לחתולים אין פחד טבעי מנחשים. למעשה, חתולים רבים הם ציידי נחשים מיומנים שתופסים את הזוחל כטרף פוטנציאלי. בקרבות מהסוג הזה החתול רק נראה אמיץ, אבל למעשה הוא מסתמך על זהירות קיצונית.

במהלך הקרב בג'ואושן, הקוברה ניסתה להכיש את החתול מספר פעמים, אך החתול הצליח להתחמק בזריזות מכל ניסיון תקיפה. בסופו של דבר, הנחש הבין שמדובר ב"מיזם כושל", ויתר על התענוג וזחל הרחק מהמקום, כשהוא משאיר את החתול ללא פגע.