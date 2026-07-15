יום כיף עם אמא: דובה וחמשת גוריה כבשו את הערסלים בחצר

האם והגורים ( צילום: מסך )

בסרטון שפורסם לאחרונה, נראית אמא דובה שהביאה את כל חמשת גוריה לביקור בחצר אחורית בטנסי, שם מצאה ערסל שהפך למוקד המשיכה המרכזי.

הצופים שתיעדו את האירוע ציינו כי נראה שהאמא "גמורה" ומותשת מהטיפול בצאצאיה הרבים, בעוד הגורים "מתנהגים כמו משוגעים", לועסים את הערסל, מטפסים על עצים ואף נופלים ממנו. "אמא פשוט מנסה להירגע והילדים עושים בלאגן", נשמעת אחת המתעדות בסרטון.

יום כיף עם אמא: דובה וחמשת גוריה כבשו את החצר - צילום: רשתות חברתיות יום כיף עם אמא: דובה וחמשת גוריה כבשו את החצר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

המקרה המשעשע הזה הוא חלק ממגמה רחבה יותר של מפגשי דובים ובני אדם בטנסי. לאחרונה דווח על תצפיות רבות של דובים שחורים באזור אגם טנסי ובמחוז קמברלנד. במקביל, בפארק הלאומי "Great Smoky Mountains", שבו חיים כ-1,900 דובים, נאלצו הרשויות לסגור שבילים לאחר מספר תקריות שבהן דובים הפגינו התנהגות אגרסיבית כלפי מטיילים ואף רדפו אחרי קבוצות.

מומחי רשות הטבע של טנסי (TWRA) מסבירים כי תקופת האביב היא זמן רגיש במיוחד, שבו האמהות יוצאות מהמאורות עם גוריהן בחיפוש אחר מקורות מזון מוגבלים.

למרות שהדובים נראים לעיתים ידידותיים או "חמודים", הם חיות בר עוצמתיות ובלתי צפויות. התקרבות יתרה לדובה עם גורים עלולה לגרום לה ללחץ רב ולהוביל למפגש מסוכן.