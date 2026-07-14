חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ

עלם פארס, דרוזי בן 32 מהמועצה המקומית חורפיש, נהרג ביום ראשון במהלך טיפוס בהרי האלפים בשווייץ לאחר שנפל מגובה רב באזור הר המטרהורן.

על פי הרשויות בשווייץ, פארס ומטפס נוסף צעדו במסלול רכס הורנלי סמוך לבקתת Solvay, כאשר מסיבה שטרם התבררה השניים נפלו מגובה של כ-4,030 מטרים.

שעות לפני מותו פרסם פארס סרטון בו הוא נראה מטייל לבדו בהרים, ואומר בבדיחות: ״אם לא שמעתם ממני כלום, בואו לקחת את הגופה״.

כוחות החילוץ שהוזעקו למקום איתרו את השניים ללא רוח חיים. מטפס נוסף שהיה עד לאירוע לקה בהלם ופונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. לאחר הליך זיהוי שנמשך יממה, אושרה זהותו של פארס כאחד ההרוגים.