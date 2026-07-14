אחרי הביקורת הקשה: טראמפ חוזר בו - וזה מה שיהיה עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) הודעה ברשת החברתית שלו, בה הודיע כי הוא חוזר בו מבקשת המס עבור ספינות זרות העוברות במצרי הורמוז.

הדברים נכתבו לאחר שאמש הודיע נשיא ארה"ב כי ספינות העוברות במצר - כולל מערביות, ייאלצו לשלם מס של 20 אחוזים מערך הסחורה שעל גביהן כדמי מעבר לארה"ב.

עם זאת, הנשיא הדגיש כי המצור על איראן וספינות איראניות אכן ייכנס לתוקפו בשעה שנקבע אמש.

"נפט זורם כמו שלא זרם מעולם, הודות לעוצמה המדהימה של צבא ארצות הברית. הצדעה מיוחדת למזכיר המלחמה, פיט הגסת', יושב ראש המטות המשולבים, דן קיין, ומפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אדמירל בראד קופר", פתח טראמפ את הודעתו.

"בזכותם, ובזכות כל חברי הצבא החזק ביותר בכל מקום בעולם, בפער ניכר, מיצר הורמוז פתוח לכל תנועת הספינות למעט איראן - וזאת בשל המנהיגות השקרנית, האלימה והזדונית שלהם, אשר לוקחת אותם במסלול להשמדה מוחלטת", תיאר הנשיא.

בדבריו אישר למעשה כי המצור על איראן אכן יחל בקרוב.

"לפיכך יהיה לנו מצור מלא, אך ורק על ספינות המגיעות אל ונמלים מאיראן, או הנושאות דבר מה הקשור למטען איראני.

עם זאת, הנשיא הדגיש כי "בהתבסס על שיחות פורורטיביות ביותר עם מנהיגות המזרח התיכון, החלטתי להחליף את דמי ההחזר של ארצות הברית בשיעור של 20% בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בתוך ארצות הברית.

השקעות אלו יהיו עצומות אך, בו זמנית, טובות באופן יוצא דופן עבורן ועבור עתידן. כפי שכולם מודעים, יש לנו את השקעת הדולר הגדולה ביותר בתוך ארצות הברית, מכל מדינה בהיסטוריה, אך השקעות חדשות אלו יהפכו את המספר הזה לגדול עוד יותר, ואנו נראה מפעלים, מתקנים וציוד זורמים לתוך ארצות הברית ברמות היסטוריות, מה שיצור מיליוני משרות אמריקאיות נוספות בשכר גבוה! אמריקה מנצחת שוב, מנצחת כמו שלא מנצחה מעולם", כתב נשיא ארה"ב.

"הימים של איראן ההורגת מאות אלפי אנשים, כולל 52,000 מפגינים, הסתיימו והכי חשוב, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני! תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה", סיכם טראמפ את הודעתו.