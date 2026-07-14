600 מטר עומק: מבצר הגרעין גבל אל פאס - משגע את טראמפ

מטוס הריגול רחרחן של אנגליה ( צילום: חיל האוויר המלכותי בריטניה )

ההצהרה הדרמטית של הנשיא דונלד טראמפ, לפיה ארצות הברית "תשמיד את מתקן גבל אל-פאס" על אדמת איראן, אינה עוד איום דיפלומטי רגיל. מדובר בהכרזה ברורה על יעד צבאי מוחשי ומדויק – המתקן הגרעיני התת-קרקעי המסוכן והמבוצר ביותר של הרפובליקה האסלאמית.

"כל עיניים שלנו על זה – פיקאקס יכול להיות מטרה אפשרית למתקפה גדולה, שמנה ויפה ממש במפתח הדלת", הצהיר טראמפ בראיון שפורסם אמש. לדבריו, המבצע צפוי להתבצע בין שבועיים לשלושה שבועות. ההודעה מגיעה על רקע הסלמה חריפה במפרץ הפרסי, כאשר איראן המשיכה לפתח את המתקן בניגוד למזכר ההבנות שנחתם עם ארה"ב.

תקיפה אמריקאית באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

המבצר התת-קרקעי שנחשף אני נכנס": שוטר קפץ למים המזוהמים וחילץ אישה טובעת דני שפיץ | 14:09 מתקן "גבל אל-פאס" (Pickaxe Mountain) הוא המבצר התת-קרקעי המסוכן ביותר שעמד בפני המערב. מדובר במתקן גרעיני סודי שנחפר עמוק בתוך הרי הזגרוס, באזור נתנז, תחת כ-600 מטרים של סלע גרניט מוצק. להבדיל ממתקן פורדו המוכר, האתר הזה תוכנן להיות חסין כמעט לחלוטין מפני תקיפות אוויריות. על פי הערכות מודיעיניות שהועברו לוושינגטון, המתקן עשוי לעמוד אפילו מול פצצות ה-MOP החודרות בונקרים במשקל 15 טון של חיל האוויר האמריקני. עבור טהראן, זהו היה ה"ביטוח" האולטימטיבי – מתקן שמעולם לא הוצהר בפני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ושבו לפי החשדות הועברו מאגרי האורניום המועשר.

הפרת ההסכם שהובילה להחלטה

ההידרדרות הגיעה לנקודת רתיחה לאחר שצילומי לוויין חשפו כי איראן ממשיכה בביצור ופיתוח האתר, בניגוד מוחלט למזכר ההבנות להפסקת אש שעליו חתמו הצדדים. במקביל להפרה הגרעינית, משמרות המהפכה האיראניות ביצעו תקיפות נגד ספינות במצר הורמוז, מה שהוביל את טראמפ להכריז: "הפסקת האש הסתיימה".

המתח נסק לשיא נוסף בעקבות מידע מודיעיני שישראל העבירה לארצות הברית, לפיו קיימת תוכנית איראנית פעילה להתנקש בחייו של טראמפ, כנקמה על חיסול קאסם סולימאני ועלי ח'אמנאי. הנשיא האמריקני הגיב בנחישות ברשתות החברתיות: "הוריתי לצבא להיות מוכן להחריב לחלוטין את איראן אם ייפגע".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"הרחרחן" בדרך לאזור

על פי דיווחים זרים, ההחלטה האמריקנית לטפל במתקן גבל אל-פאס נובעת מההבנה כי אין עוד פתרון דיפלומטי על השולחן. העובדה שטראמפ חושף את היעד לציבור מעידה על ביטחון מוחלט ביכולת הביצוע של הצבא האמריקני, למרות הביצור החסר תקדים של המתקן.

ההערכות במערכת הביטחון הן כי בקרוב נראה את "הרחרחן הגרעיני" – המטוס האמריקאי הייעודי לאיתור דליפות רדיואקטיביות, השוהה כעת בבריטניה – עושה את דרכו לאזור המפרץ הפרסי. מטרתו ברורה: לנטר כל דליפה גרעינית שעלולה להיפלט לאחר המתקפות העזות הצפויות על אתרי הגרעין האיראניים.

כוחות ארה"ב תקפו בהצלחה מתקן תחזוקה של צוללת ואונייה באיראן. - צילום: פיקוד מרכזשל ארה"ב | סנטקום כוחות ארה"ב תקפו בהצלחה מתקן תחזוקה של צוללת ואונייה באיראן. | צילום: צילום: פיקוד מרכזשל ארה"ב | סנטקום 10 10 0:00 / 0:25

ישראל בכוננות מוגברת

בתוך הכאוס האזורי, צה"ל נערך לכל תרחיש אפשרי. ראש אגף המבצעים הורה על העלאת רמת הכוננות בכל הזרועות – ים, אוויר, יבשה, סייבר וספקטרום. בימים האחרונים קיימו צה"ל והצבא האמריקני דיוני מקרים ותגובות לאפשרות שהאיראנים ינסו להסיט את האש לעבר בסיסים אמריקניים בישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הדגיש: "אם איראן תתקוף את ישראל – צה"ל יגיב בעוצמה רבה". גורמים במערכת הביטחון הוסיפו בשיחות סגורות כי במקרה של הפרת הפסקת האש על ידי איראן, ישראל לא תסתפק בתגובה מדודה.

גלי תקיפות אמריקניים נמשכים

במקביל להכנות למתקפה על המתקן הגרעיני, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית המשיך בלילות האחרונים בגלי תקיפות נרחבים נגד מטרות צבאיות באיראן. בלילה השלישי ברציפות תקפו כוחות אמריקניים במשך חמש שעות רצופות מטרות ברחבי הרפובליקה האסלאמית, כולל בבושהר, צ'אה בהר, ג'סק, קונאראק, אבו מוסא ובנדר עבאס.

על פי ההודעה הרשמית של צבא ארה"ב, התקיפות נועדו לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. "כוחות CENTCOM השתמשו בתחמושת מדויקת נגד מערכות הגנה חופיות איראניות, אתרי טילים ומזל"טים ויכולות ימיות", נמסר בהודעה. עוד צוין כי יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקניים פרוסים כעת ברחבי המזרח התיכון.

בצבא ארה"ב הדגישו כי "תקיפות אלו ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים". ההודעה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי ארצות הברית תכה באיראן "בעוצמה" – והפעם, עם יעד מוגדר וברור: המבצר התת-קרקעי המסוכן ביותר של המשטר.