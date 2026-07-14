עם תחמושת מדויקת שעות של ירי מהאוויר: כך נראו התקיפות הדרמטיות ברחבי איראן | צפו בתיעודים צבא ארה"ב מפרסם תיעוד מהתקיפות ברחבי איראן, תקיפות שנמשכו כחמש שעות והתמקדו ביעדים צבאיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 06:50