משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי שוחח עם הסנאטור הרפובליקני והפרו ישראלי לינדזי גרהאם בשעות הערב של שבת, שעות ספורות בלבד לפני מותו הפתאומי.

בריאיון לרשת NBC סיפר טראמפ כי גרהאם התקשר אליו לאחר שנחת בוושינגטון מביקור באוקראינה, כשהוא נחוש לקדם את חוק Save America Act - הצעת חוק פדרלית הדורשת מאזרחים להציג הוכחת אזרחות ותעודה מזהה כדי להירשם ולהצביע בבחירות.

לדברי הנשיא, "הוא אמר לי: 'אנחנו מוכנים עם חוק Save America'. הוא דחף את החוק הזה בכל הכוח. הוא סיפר שזה היה מסע ארוך מאוקראינה ונשמע מעט עייף – וזה היה טבעי – אבל מעבר לזה הוא נשמע מצוין."

לדברי טראמפ, הוא השיב לגרהאם כי החוק יקודם במהירות ואף ציין כי השניים תכננו להיפגש בקרוב. "אמרתי לו: 'אנחנו נעביר את החוק, לינדזי. נעשה את זה'. חשבנו שאולי אפילו ניפגש למחרת", סיפר הנשיא.

טראמפ הוסיף כי בסביבות השעה 1:00 בלילה קיבל הודעה מאנשי לשכתו של גרהאם על פטירתו. "פשוט לא הצלחתי להאמין. הוא היה כמו בן משפחה בשבילי. זה קשה מאוד. מדהים לחשוב שזו אולי הייתה השיחה האחרונה שלו", סיכם טראמפ.