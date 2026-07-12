כיכר השבת
אבל בארה"ב

משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו

טראמפ חשף את תוכן השיחה האחרונה עם הסנאטור לינדזי גרהאם, שעות ספורות לפני מותו הפתאומי (בעולם)

הנשיא טראמפ והסנאטור גרהאם (צילום: הבית הלבן)

נשיא חשף כי שוחח עם הסנאטור הרפובליקני והפרו ישראלי לינדזי גרהאם בשעות הערב של שבת, שעות ספורות בלבד לפני מותו הפתאומי.

בריאיון לרשת NBC סיפר טראמפ כי גרהאם התקשר אליו לאחר שנחת בוושינגטון מביקור באוקראינה, כשהוא נחוש לקדם את חוק Save America Act - הצעת חוק פדרלית הדורשת מאזרחים להציג הוכחת אזרחות ותעודה מזהה כדי להירשם ולהצביע בבחירות.

לדברי הנשיא, "הוא אמר לי: 'אנחנו מוכנים עם חוק Save America'. הוא דחף את החוק הזה בכל הכוח. הוא סיפר שזה היה מסע ארוך מאוקראינה ונשמע מעט עייף – וזה היה טבעי – אבל מעבר לזה הוא נשמע מצוין."

לדברי טראמפ, הוא השיב לגרהאם כי החוק יקודם במהירות ואף ציין כי השניים תכננו להיפגש בקרוב. "אמרתי לו: 'אנחנו נעביר את החוק, לינדזי. נעשה את זה'. חשבנו שאולי אפילו ניפגש למחרת", סיפר הנשיא.

טראמפ הוסיף כי בסביבות השעה 1:00 בלילה קיבל הודעה מאנשי לשכתו של גרהאם על פטירתו. "פשוט לא הצלחתי להאמין. הוא היה כמו בן משפחה בשבילי. זה קשה מאוד. מדהים לחשוב שזו אולי הייתה השיחה האחרונה שלו", סיכם טראמפ.

ארה"בדונלד טראמפהצעת חוקהקונגרסלינדזי גרהאם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר