'הלך לעזאזל': החגיגה המזעזעת  לאחר מות הסנאטור ידיד ישראל 

העולם המערבי הוכה בתדהמה הבוקר (ראשון) עם ההודעה על מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם (71) לאחר "מחלה קצרה ופתאומית".

גרהאם, דמות דומיננטית במדיניות החוץ האמריקנית ובעל ברית קרוב של הנשיא דונלד טראמפ, היה ידוע כקול תקיף ובלתי מתפשר נגד המשטר בטהרן וכמי שדחף להחמרת הסנקציות ולבידוד המדינה.

בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו וכינה אותו "ידיד גדול של ישראל" ו"חבר יקר", תוך שהוא מדגיש כי גרהאם הקדיש את חייו לחיזוק הברית בין המדינות ולעמידה לצד העולם החופשי.

אולם, בטהרן התגובה הייתה הפוכה לחלוטין ומזעזעת בבוטותה. ברשת החדשות הרשמית של איראן (IRIB), הופיעה מגישת הטלוויזיה כשחיוך על פניה ובישרה לצופים על מותו של הסנאטור בטון חגיגי. "ברצוני לברך את האומה האיראנית הגדולה על כך שלינדזי גרהאם, הסנאטור האמריקני שוחר המלחמה והאנטי-איראני, הלך לעזאזל", הצהירה המגישה בשידור חי.