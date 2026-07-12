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מנסים לקחת קרדיט

'הלך לעזאזל': החגיגה המזעזעת  לאחר מות הסנאטור ידיד ישראל 

בעוד בירושלים ובוושינגטון מבכים את לכתו המפתיעה של לינדזי גרהאם אחד התומכים הגדולים של ישראל בלובי האמריקני, בטהרן פתחו בצהלות שמחה (חדשות בעולם)

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תומכי המשטר האסלאמי כבר מנסים לקחת קרדיט (צילום: רשתות ערביות )

העולם המערבי הוכה בתדהמה הבוקר (ראשון) עם ההודעה על מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם (71) לאחר "מחלה קצרה ופתאומית".

גרהאם, דמות דומיננטית במדיניות החוץ האמריקנית ובעל ברית קרוב של הנשיא , היה ידוע כקול תקיף ובלתי מתפשר נגד המשטר בטהרן וכמי שדחף להחמרת הסנקציות ולבידוד המדינה.

בישראל, ראש הממשלה ספד לו וכינה אותו "ידיד גדול של ישראל" ו"חבר יקר", תוך שהוא מדגיש כי גרהאם הקדיש את חייו לחיזוק הברית בין המדינות ולעמידה לצד העולם החופשי.

אולם, בטהרן התגובה הייתה הפוכה לחלוטין ומזעזעת בבוטותה. ברשת החדשות הרשמית של (IRIB), הופיעה מגישת הטלוויזיה כשחיוך על פניה ובישרה לצופים על מותו של הסנאטור בטון חגיגי. "ברצוני לברך את האומה האיראנית הגדולה על כך שלינדזי גרהאם, הסנאטור האמריקני שוחר המלחמה והאנטי-איראני, הלך לעזאזל", הצהירה המגישה בשידור חי.

IRIB (הטלוויזיה הלאומית של המשטר האסלאמי) שמחים מאוד ומברכים על פטירתו של הסנטור גרהם.
IRIB (הטלוויזיה הלאומית של המשטר האסלאמי) שמחים מאוד ומברכים על פטירתו של הסנטור גרהם.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

השנאה התהומית של המשטר האיראני לגרהאם אינה מקרית. לאורך השנים הוא תמך במדיניות שנועדה להגביל את תוכנית הגרעין והטילים של איראן, ואף תמך בהחלטת הנשיא טראמפ לתקוף אתרי גרעין איראניים בשנה שעברה. תומכי המשטר האסלאמי אף ניסו ברשתות החברתיות לקחת קרדיט על מותו, בעוד שבתקשורת הרשמית הוא תואר כדמות ש"אוהבת מוות והרס".

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפלינדזי גרהאםיחסי ישראל-ארצות הברית
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בע"ה בקרוב ימותו בכירים רבים מנוולים שכמותם! עצב ויגון רב באירן. עצוב שבוונצואלה ביתה רעידת אדמה במקום אירן. מטאורית גם יעזה את העבודה מצוין!
שמשון

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