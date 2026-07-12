חרושת שמועות וקונספירציות ברשת: מה קרה פתאום ללינדזי גאטהם?

נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם בגיל 71 מעורר גל שמועות ברשתות החברתיות בעולם, כאשר לא מעטים מעלים חשד כי מדובר בהרעלה על ידי איראן. הסנאטור הרפובליקני, שנחשב לאחד מתומכיה הנאמנים ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני ולמקורבו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, הלך לעולמו "ממחלה מהירה ופתאומית", כך הודיעה לשכתו.

את החשדות מעצימה העובדה שרק לפני חמישה ימים פרסמו משמרות המהפכה האיראניים קריאה פומבית לרצוח את גראהם. הסנאטור עצמו התייחס לאיומים בציוץ ברשת X, בו פרסם צילום שלט עם תמונתו לצד מרים אדלסון ובן שפירו עם כוונת על המצח. "לפחות הם השתמשו בתמונה טובה שלי. תשפטו אותי לפי האויבים שלי", כתב בלעג. גראהם חזר רק לפני מספר ימים ממסע דיפלומטי בחו"ל, במהלכו ביקר באוקראינה ונפגש עם נשיא המדינה וולודימיר זלנסקי. הביקור נועד בין היתר לנסות ולפעול לסיום המלחמה באוקראינה. השאלה שמעסיקה רבים היא האם הסנאטור הורעל במהלך שהותו בחו"ל או לאחר שובו לארצות הברית. הפרשן המדיני של ערוץ 14 תמיר מורג צייץ היום: "באופן כללי אני לא חובב של תיאוריות קונספירציה, אבל במקרה של לינדזי גראהם, שהיה עד כמה שידוע אדם בריא לגילו, צריך לחקור את האפשרות שהורעל על ידי האיראנים. ממש לא בטוח שזה מה שקרה (אם הייתי צריך להמר - זה לא), אבל זה לגמרי דורש בדיקה".

הסנאטור בכותל ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

"מעניין לדעת מה סיבת מותו"

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בערוץ הוואטספ של הפרשן צבי יחזקאלי נכתב: "מעניין לדעת מה סיבת מותו של לינדזי גראהם. הוא היה אישיות מאוד מאוד שנואה באיראן. נזכיר שבאיראן הבטיחו לנקום ולפגוע בבכירים אמריקאים ובראשם טראמפ". יחזקאלי הוסיף כי איראן איימה בעבר לפגוע בדמויות אמריקניות בכירות, ומותו הפתאומי של גראהם מעלה שאלות רבות.

ברשתות החברתיות נשמעו קריאות רבות לחקור את נסיבות המוות. משתמשים רבים הצביעו על הדמיון למקרים קודמים של הרעלות חשודות של מנהיגים ואישי ציבור שהיו בעימות עם איראן. חלקם אף הזכירו את השמועות שהופצו בעבר על ניסיון הרעלה של נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד במוסקבה.

ידיד גדול של ישראל

גראהם, שייצג את מדינת דרום קרוליינה בסנאט האמריקני במשך עשרות שנים, היה דמות מרכזית בעיצוב המדיניות האמריקנית כלפי המזרח התיכון. תמיכתו בישראל בלטה במיוחד מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, אז התייצב באופן מובהק לצד הממשלה והעניק גיבוי מלא לפעולות צה"ל.

רק לפני מספר ימים התייחס גראהם לשיחה ארוכה שקיים עם הנשיא טראמפ, בה דנו במשך שעות במדיניות כלפי איראן והמזרח התיכון. בראיון ל-CBS אמר כי "שוחחתי עם טראמפ ביום שישי במשך 4.5 שעות" והציג את תוכניותיו לשליטה במצר הורמוז במקרה שהמאמצים הדיפלומטיים עם איראן ייכשלו.

גראהם עם הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך הטוויטר של גראהם )

גל תגובות במערכת הפוליטית

מותו של גראהם עורר גל תגובות נרחב במערכת הפוליטית הישראלית. שר החוץ גדעון סער מסר: "המום ועצוב מפטירתו הפתאומית של ידידי, הסנאטור לינדזי גראהם. קראתי לו תמיד 'הסנאטור הטוב ביותר'. הסנאטור גראהם היה מגדולי הידידים של ישראל והעם היהודי בארה"ב ובעולם כולו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע כאב: "קיבלתי בתדהמה ובכאב את הידיעה על פטירתו הפתאומית של ידידי היקר, ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקאי גדול, הסנאטור האמריקאי לינדזי גראהם". הנשיא הוסיף כי "הסנאטור גראהם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל".

נכון לעכשיו, לא פורסמו פרטים רשמיים על סיבת המוות, ומשפחתו של גראהם מבקשת פרטיות. עם זאת, הקריאות לחקירה יסודית של נסיבות המוות הולכות ומתגברות, במיוחד לאור האיומים האיראניים שקדמו לכך. עדכונים נוספים בהמשך.