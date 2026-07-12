תדלוק בלב ים ללא טייס: הצי האמריקאי עשה את הבלתי יאומן

ה-MQ-25A סטינגריי ( צילום: יצרן )

בעולם התעופה הצבאית, תדלוק אווירי נחשב לאחד התמרונים המסובכים והמסוכנים ביותר שיכולה מכונה לבצע: העברת דלק ממטוס למטוס תוך כדי טיסה בשמיים הפתוחים, ולאחר מכן נחיתה מדויקת על נושאת מטוסים בלב ים.

כעת, הצי האמריקאי עשה היסטוריה כאשר ה-MQ-25A Stingray המבצעי הראשון השלים את טיסת הבכורה שלו, כשהוא מבצע את המשימה המורכבת הזו ללא טייס אנושי בתוך תא הטייס. ההצלחה של הסטינגריי נשענת על מה שמהנדסי בואינג מכנים "המוח" של המטוס – תוכנת אוטונומיה מתקדמת שנבנתה ונבדקה במשך שנים. כדי להבטיח בטיחות מקסימלית, המערכת מריצה למעלה מ-600,000 שורות קוד של תוכנת בטיחות טיסה ועברה מעל ל-200,000 שעות של בדיקות מעבדה לפני שבכלל המריאה מהקרקע.

ה-MQ-25A סטינגריי - צילום: יצרן ה-MQ-25A סטינגריי | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 1:03

המערכת מתוכננת לקבל החלטות בטיחותיות בזמן אמת, ואף להתמודד עם תקלות קריטיות כמו אובדן תקשורת, במקרה כזה המטוס ינווט את עצמו חזרה לנחיתה בטוחה באופן עצמאי לחלוטין.

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הסטינגריי אינו רק הישג טכנולוגי, אלא מכפיל כוח אסטרטגי. הוא מסוגל לפגוש מטוסי קרב מסוג F/A-18 סופר הורנט במרחק של עד 500 מיילים מנושאת המטוסים ולספק להם עד 16,000 פאונד של דלק.

היכולת הזו מאריכה משמעותית את טווח הפעולה של נושאות המטוסים ומאפשרת למטוסי הקרב המאוישים להישאר זמן רב יותר במשימות קרביות.

ה-MQ-25A הוא המטוס הבלתי מאויש הראשון בעולם המבוסס על נושאת מטוסים, והוא מניח את התשתית לשילוב עתידי של מערכות מאוישות ובלתי מאוישות (MUM-T) בצי. מעבר ליכולות התדלוק, הוא משמש גם למשימות מודיעין, סיור ותצפית (ISR), מה ששומר על החיילים הרחק מסכנה תוך הרחבת האפשרויות המבצעיות של הצי האמריקאי.