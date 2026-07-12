המעבורת פגעה בגשר - וכל הנוסעים נפלו לנהר

לפחות שני ילדים נהרגו לאחר שמעבורת שעליה יותר מ־35 בני אדם פגעה בגשר בזמן שחצתה את נהר הפרת באזור דיר א־זור שבמזרח סוריה. לפי סוכנות הידיעות Reuters, שציטטה את ארגון ההגנה האזרחית הסורי, כל הנוסעים שהיו על המעבורת נפלו למים בעקבות ההתנגשות.

כוחות ההצלה הוזעקו במהירות לזירה, ובשלב הראשון דווח כי יותר מ־15 בני אדם חולצו מן הנהר. עם זאת, מבצעי החיפוש וההצלה נמשכים, מאחר שיש עדיין נעדרים והחשש הוא שמספר הנפגעים עוד עלול לעלות.

רגע אחד של פגיעה - וכולם במים

לפי המידע הראשוני שפורסם, המעבורת התנגשה בגשר בעת שחצתה את הנהר. לא נמסר בשלב זה מה גרם להתנגשות, והנסיבות המדויקות של האסון עדיין אינן ברורות. העובדה שכל יושבי המעבורת נפלו לנהר ממחישה עד כמה האירוע היה פתאומי וכמה מעט זמן היה לנוסעים להגיב.

החילוץ נמשך - והחשש גובר

אנשי ההגנה האזרחית הסורית ממשיכים בסריקות ובפעולות החילוץ במאמץ לאתר את הנעדרים. בשלב זה לא פורסמו פרטים מלאים על גילאי כלל הקורבנות או על מצבם של הפצועים והמחולצים, אך עצם העובדה שעדיין מתנהלים חיפושים מעידה על חוסר הוודאות הכבד שמלווה את המשפחות ואת כוחות ההצלה.

במקרים כאלה, השעות הראשונות הן קריטיות במיוחד, ולכן תשומת הלב כעת מתמקדת בשאלה האם יש עדיין נוסעים שניתן לאתר בחיים.

עדיין אין תשובות ברורות

נכון לעכשיו, הרשויות לא פרסמו הסבר סופי לסיבת התאונה. לא ברור האם מדובר בתקלה במעבורת, בטעות ניווט, בתנאי שיט בעייתיים או בגורם אחר. לכן חשוב להיצמד לדיווחים המאומתים בלבד: מעבורת פגעה בגשר, כל הנוסעים נפלו למים, לפחות שני ילדים נהרגו, יותר מ־15 חולצו, והחיפושים עדיין נמשכים.

האסון הזה מצטרף לשורת אירועים קשים באזורי מעבר ותחבורה במזרח התיכון.