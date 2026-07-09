התנפלה על הילדים, וכשהאב התערב – היא תלשה לו את הזקן

בית המשפט בלונדון הרשיע אישה מקומית שביצעה תקיפה אנטישמית אלימה ומזעזעת כלפי משפחות וילדים יהודים, מחוץ למוסד חינוכי בשכונת סטמפורד היל בעיר.

התקרית הקשה, שהתרחשה על רקע גל האנטישמיות הגואה באירופה, הסתיימה בהגשת כתב אישום חמור ובהרשעה מלאה של התוקפת בשורה של עבירות ממניע גזעני ושנאה דתית. על פי הודעת התביעה הכללית בבריטניה, מדובר באירוע חריג בעוצמתו שהחל בהטרדה מילולית והסלים במהירות לאלימות פיזית קשה נגד הורים שניסו להגן על ילדיהם מפני התוקפת.

לפי הדיווח באתר YWN, האירוע התרחש בשעות אחר הצהריים, כאשר קבוצת תלמידים מבית ספר תיכון יהודי בשכונה המתינה מחוץ למבנה לאחר שחזרה מטיול בית ספרי. הנאשמת, בת 39, התקרבה אל הילדים וההורים שהמתינו להם והחלה להטיח בהם קללות ואמירות אנטישמיות קשות. בשלב ראשון התמקדה באם יהודייה שעמדה במקום כשהיא מחזיקה את תינוקה בידיה, וצעקה לעברה קריאות גנאי. מיד לאחר מכן פנתה לעבר קבוצת הילדים, החלה להניף את ידיה בצורה מאיימת ואגרסיבית, והתקדמה לעברם תוך שהיא זורעת בהם בהלה גדולה.

בשלב זה של האירוע, אחד האבות שנכח במקום והבחין במתרחש, החליט להתערב כדי לחצוץ בין התוקפת לבין הילדים המפוחדים. האב פנה לתוקפת ושאל אותה מדוע היא בוחרת להתנכל דווקא לילדים קטנים שאינם יכולים להגן על עצמם. בתגובה לפנייתו, התוקפת איבדה את רסן לחלוטין, הסתערה עליו, חבטה בעוצמה בפניו ומשכה בזקנו בכוח, כל זאת תוך שהיא ממשיכה לצרוח סיסמאות אנטישמיות והערות פוגעניות וגזעניות בפני העוברים והשבים.

כוחות המשטרה המקומית שהוזעקו לזירה הגיעו בתוך דקות ספורות, עצרו את החשודה והרחיקו אותה מהמקום, תוך גביית עדויות מהנוכחים המבוהלים. בעקבות חקירה מאומצת של משטרת לונדון, הוגש נגד חאטון כתב אישום לבית המשפט השלום בסטרטפורד.

בתום משפט מורכב שנערך בעניינה, הרשיע אותה בית המשפט בשלושה סעיפים של תקיפה על רקע גזעני, סעיף אחד של תקיפה על רקע גזעני הגורמת חבלה גופנית ממשית, וכן בסעיף של שימוש במילים ובהתנהגות גזענית במטרה לגרום להטרדה, לחרדה או למצוקה.

התובע הבכיר בתיק, רגבש סינג מהשלוחה הצפונית של התביעה הכללית בלונדון, התייחס להרשעה וכינה את המקרה "תקיפה מזעזעת ומעוררת שאט נפש". לדבריו, אלימות המונעת משנאה אנטישמית היא דבר מתועב שאין לו מקום בחברה, והתביעה תמשיך לפעול ביד קשה נגד כל גילוי של גזענות.

מפקדת המשטרה באזור הדגישה כי המשטרה רואה בחומרה רבה את האירוע, וציינה כי בעקבות המצב המתוח והעלייה באירועי השנאה, המשטרה ממשיכה לקיים סיורים מוגברים ולשמור על אמצעי ביטחון קפדניים סביב ריכוזים יהודיים ומוסדות חינוך רגישים ברחבי לונדון. גזר דינה של התוקפת צפוי להינתן ב-24 ביולי בבית המשפט בתמז.