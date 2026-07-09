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דיווחים באיראן

מכה אנושה: ארה"ב החריבה בטילי שיוט את גשר הרכבת המחבר בין איראן, סין ורוסיה

בפעולה צבאית ממוקדת וכואבת, פגעו כוחות ארה"ב בתשתית הכלכלית-אסטרטגית הרגישה ביותר של המשטר האיראני, תוך ניתוק נתיבי הסחר עם המעצמות התומכות בו (חדשות בעולם)

התקיפות באיראן | אילוסטרציה

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" אישרה הבוקר כי צבא עשה שימוש בטילי שיוט מתקדמים כדי להפציץ גשר רכבת אסטרטגי המשמש כציר מרכזי לסחר עם רוסיה וסין. מדובר בגשר הנמצא על מסלול הרכבת הבינלאומי המחבר בין סין, טורקמניסטן ו, פרויקט תשתיתי עצום שנועד לעקוף את הסנקציות המערביות.

השמדת הגשרים אינה אירוע מבודד; היא בוצעה כחלק מגל תקיפות נרחב של צבא ארה"ב נגד 90 מטרות צבאיות שונות ברחבי איראן. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הבהיר כי פעולות אלו הן "נקמה על הפצצת ספינות" והזהיר כי המשך ההתגרויות יוביל להחמרה קשה במצב.

בעוד שבאיראן מדווחים על לפחות 14 הרוגים ועשרות פצועים כתוצאה מההפצצות הכוללות, הנזק לגשר הרכבת נחשב למכה כלכלית אסטרטגית שפוגעת ישירות ביכולת התיאום של איראן עם בעלות בריתה, רוסיה וסין. משמרות המהפכה הגיבו למתקפה בשיגור טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ, מה שהוביל להכרזה רשמית על קריסת הפסקת האש באזור.

ארה"באיראןתקיפות

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