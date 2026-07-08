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שישה נעצרו

הוטחה ברצפה: שוטרת הותקפה באלימות במסיבה שיצאה משליטה

שישה נעצרו, בהם ארבעה קטינים, לאחר שמסיבת רחוב הפכה לאלימה עם יריות, תקיפות שוטרים והחרמת נשק (בעולם)

תיעוד מתקיפת השוטרת (צילום: רשתות חברתיות)

שישה בני אדם, בהם ארבעה קטינים, נעצרו בעקבות מסיבת רחוב סוערת שנערכה ב-4 ביולי בצפון צ'רלסטון שבדרום קרוליינה והפכה לאירוע אלים.

המשטרה הוזעקה למסיבה שאושרה מראש לאחר דיווחים על זיקוקים שנורו לעבר כלי רכב, ובהמשך על ירי מנשק חם. השוטרים ניסו לפזר את האירוע, אך במקום פרצו קטטות ונשמעו יריות נוספות. במהלך הפעילות החרימה המשטרה כלי נשק, בהם מקלע ולפי הדיווחים גם חנית מאולתרת עם להב סכין.

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות תיעד מספר אנשים תוקפים שוטרת ומעיפים אותה על הרצפה, בזמן שניסתה לבצע מעצר. שתי שוטרות נפצעו באורח קל.

משטרת צפון צ'רלסטון מסרה כי במהלך האירוע בשכונת צ'יקורה-צ'רוקי נעצרו שני בגירים וארבעה קטינים. הקטינים חשודים בעבירות בהן תקיפה המונית, תקיפת שוטר במהלך התנגדות למעצר, התנגדות למעצר, החזקת מקלע והפרת הסדר הציבורי.

בין העצורים הבוגרים נמצא ג'ובאני מקהי סינסר קמפבל, בן 19, שנאשם בהחזקת מקלע, וסאמיה אדריאנה קולט וויבר, בת 18, שנאשמת בתקיפת שוטר ובהפרת הסדר. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת וכי ייתכנו מעצרים וכתבי אישום נוספים.

ארה"בתקיפהמסיבהשוטרתדרום קרוליינה
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