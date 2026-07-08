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תיעוד דרמטי 

קרב על החיים: כלבה הסתערה על דוב אימתני כדי להציל ילד בן 6 

רגע אחד של אימה בצהרי היום הפך לסיפור גבורה בלתי נתפס שמרגש את העולם כולו | כשדב שחור הסתער במהירות שיא לעבר ילד קטן בחצר ביתו, רק יצור אחד עמד בדרכו ומנע אסון כבד (חדשות בעולם)

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הדוב מסתער על הילד

במדינת קונטיקט שבארה"ב, הכנות שגרתיות למסיבת ה-4 ביולי כמעט הסתיימו בטרגדיה לאומית עבור משפחת טזארה.

ג'פרי טזארה, אבי המשפחה, עסק באריזות כשפתאום נשמעה נביחה שלא דמתה לשום דבר ששמע קודם לכן – "נביחה אכזרית, לא היללות והקולות הרגילים שלה זה היה סוג אחר לגמרי של נביחה", הוא משחזר.

מצלמות האבטחה של הבית תיעדו דב שחור הגיח לפתע והחל לרוץ במהירות גבוהה ישירות לעבר בנו בן ה-6 של ג'פרי, שעמד בחניית הבית. בזמן שהילד המבוהל החל לסגת לאחור מפני החיה המסתערת, בלה, הכלבה המשפחתית (מסוג האסקי מעורב), לא היססה לרגע. היא זינקה מקצה החצר, חצתה את השטח בריצה והתייצבה בנחישות כחיץ חי בין הדב לבין הילד.

הדב מסתער
הדב מסתער| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בלה לא הסתפקה רק בהגנה פסיבית. בתיעוד נראית הכלבה כשהיא רודפת אחרי הדב, מצליחה לסגור את המרחק ואף נושכת אותו מאחור. מעוצמת ההפתעה והנשיכה, הדב המבוהל איבד את שיווי משקלו, התנגש בסירה שחנתה במקום, ונמלט בבהלה מתחתיה ואז אל תוך היער הסמוך.

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בטח יש לכלבה נשמה יהודית.
נו נו

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