קרב על החיים: כלבה הסתערה על דוב אימתני כדי להציל ילד בן 6 

במדינת קונטיקט שבארה"ב, הכנות שגרתיות למסיבת ה-4 ביולי כמעט הסתיימו בטרגדיה לאומית עבור משפחת טזארה.

ג'פרי טזארה, אבי המשפחה, עסק באריזות כשפתאום נשמעה נביחה שלא דמתה לשום דבר ששמע קודם לכן – "נביחה אכזרית, לא היללות והקולות הרגילים שלה זה היה סוג אחר לגמרי של נביחה", הוא משחזר.

מצלמות האבטחה של הבית תיעדו דב שחור הגיח לפתע והחל לרוץ במהירות גבוהה ישירות לעבר בנו בן ה-6 של ג'פרי, שעמד בחניית הבית. בזמן שהילד המבוהל החל לסגת לאחור מפני החיה המסתערת, בלה, הכלבה המשפחתית (מסוג האסקי מעורב), לא היססה לרגע. היא זינקה מקצה החצר, חצתה את השטח בריצה והתייצבה בנחישות כחיץ חי בין הדב לבין הילד.