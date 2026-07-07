אימה במלון: דוב ענק פרץ את הדלת והפתיע את האורחים | צפו

דוב חום פרץ למלון באזור נאגצ'ו שבטיבט, הסתובב במסדרון ונכנס בכוח לחדר נעול שבו שהו שני אורחים.

מצלמות האבטחה של המלון תיעדו את האירוע, שהתרחש בשבת, כאשר הדוב צועד במסדרון, מגיע אל דלת אחד החדרים ומצליח לפרוץ אותה ולהיכנס פנימה.

שני האורחים סיפרו כי מצאו את עצמם פנים אל פנים עם הדוב והביטו בו במשך כמה שניות, עד שלבסוף הוא הסתובב ויצא מהחדר בכוחות עצמו מבלי לפגוע בהם.

בעל המלון הגיע למקום והצליח להבריח את הדוב מהמבנה באמצעות פנס וכלים נוספים. לאחר האירוע הודיעו בהנהלת המלון כי יותקנו אמצעי אבטחה נוספים במטרה למנוע חדירה של דובים למבנה בעתיד.