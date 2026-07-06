כיכר השבת
פחות התחבר

הלם בקהל: שור זועם פרץ למגרש והחל לרדוף אחר השחקנים | צפו

שור שנמלט מחווה פרץ למגרש קריקט בניוקאסל ורדף אחר שחקנים | המשחק הופסק והשור הוחזר למכלאה בשלום (מעניין)

הפר שהבהיל את השחקנים באנגליה
הפר שהבהיל את השחקנים באנגליה| צילום: צילום: hettonlyonscc

משחק קריקט בעיר ניוקאסל שבאנגליה הופסק באמצעו, לאחר ששור שנמלט מחווה סמוכה פרץ למגרש והחל להסתער לעבר השחקנים.

השור נכנס למגרש במהלך המשחק בין קבוצות ברנופפילד והטון ליונס. תיעוד מהמקום מראה אותו רודף אחר שחקנים והשופט, שנאלצו להימלט מהמגרש.

בעליו של השור הגיע למקום וניסה לפתות את בעל החיים לעזוב את המגרש, אך ללא הצלחה. בעקבות סירובו של השור להתפנות הוחלט להפסיק את המשחק.

משטרת מחוז דרהאם מסרה כי השור הוחזר בהמשך בשלום למכלאה שממנה נמלט.

משטרהאנגליהמשחקבעלי חייםקריקט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר