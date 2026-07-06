הלם בקהל: שור זועם פרץ למגרש והחל לרדוף אחר השחקנים | צפו

משחק קריקט בעיר ניוקאסל שבאנגליה הופסק באמצעו, לאחר ששור שנמלט מחווה סמוכה פרץ למגרש והחל להסתער לעבר השחקנים.

השור נכנס למגרש במהלך המשחק בין קבוצות ברנופפילד והטון ליונס. תיעוד מהמקום מראה אותו רודף אחר שחקנים והשופט, שנאלצו להימלט מהמגרש.

בעליו של השור הגיע למקום וניסה לפתות את בעל החיים לעזוב את המגרש, אך ללא הצלחה. בעקבות סירובו של השור להתפנות הוחלט להפסיק את המשחק.

משטרת מחוז דרהאם מסרה כי השור הוחזר בהמשך בשלום למכלאה שממנה נמלט.