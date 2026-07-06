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"אפשר רק לדמיין"

רצח מזעזע: אם לחמישה נורתה בתחנת דלק כשקנתה ברד לילדיה

שיקילה מרטין, אם לחמישה ילדים, נורתה למוות בתחנת דלק בארה"ב בעת שיצאה לקנות משקאות לילדיה | המשטרה: היא הייתה עוברת אורח תמימה

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אם לחמישה ילדים ממיזורי, שיקילה מרטין, בת 35, נורתה למוות בעת שיצאה לרכוש ברד עם שניים מילדיה בתחנת דלק BP בעיר פרגוסון.

על פי משטרת פרגוסון, האירוע התרחש סמוך לחצות בלילה, לאחר שעימות שהחל בתוך חנות הנוחות של תחנת הדלק גלש אל מגרש החניה, שם נפתחה אש. מרטין, שהייתה במקום עם ילדיה בני 9 ו-6, נפגעה מהירי בדרכה חזרה לרכב. ב מעריכים כי הייתה עוברת אורח תמימה, ולא הייתה מעורבת בעימות.

מפקד משטרת פרגוסון, טרוי דויל, אמר: "היא הייתה כאן כדי לקנות משקאות קלים לילדיה הקטנים. הם לא נפגעו פיזית, אבל ברור שנפגעו נפשית. אפשר רק לדמיין מה עובר על ילד שראה את אמו נרצחת מול עיניו".

משפחתה של מרטין סיפרה כי היא הייתה אמורה לעבור עם ילדיה לבית חדש כבר למחרת. כדי לחגוג את תחילת הפרק החדש בחייהם, היא עצרה עם ילדיה בתחנת הדלק לקנות סלושי – רגעים לפני שהירי הקטלני שינה את חייהם.

בקמפיין גיוס תרומות שהוקם לאחר מותה נכתב: "הלבבות שלנו שבורים כשאנו מתאבלים על האובדן הבלתי נתפס של שיקילה מרטין האהובה שלנו, שנלקחה מאיתנו מוקדם מדי, בגיל 35 בלבד". עוד נכתב כי מרטין הייתה "אם מסורה לחמישה ילדים, שהיו מרכז עולמה", וכי לא היה לה ביטוח חיים. התרומות מיועדות למימון הלוויה והקבורה ולסיוע לילדיה.

משטרהארה"ביריתחנת דלקמיזורי

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