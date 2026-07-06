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הגיהנום במדבר: מסוק הקרב המפחיד של רוסיה חוסל במארב קטלני

בלב המדבר הלוהט של מאלי, אירוע דרמטי מטלטל את מאזן הכוחות: מורדים מהחזית לשחרור אזוואד (FLA) הפילו מסוק קרב רוסי מסוג Mi-24P של יחידת "אפריקה קורס" במהלך מארב קטלני סמוך לעיר גאו (חדשות בעולם)

מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי (צילום: רשתות חברתיות)

בסוף השבוע, יצאה לדרך מתקפה מתואמת ורחבת היקף על חמישה מוקדים שונים ברחבי מאלי. במהלך נסיגת שיירה צבאית רוסית מהעיר גאו לעבר אנפיס, המורדים הציבו מארב מתוכנן היטב.

מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי
מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

על פי הדיווחים מהשטח, המסוק הרוסי הידוע בכינויו בנאט"ו כ"הינד" הופל באש מהקרקע, וסרטונים המופצים ברשתות החברתיות מציגים לכאורה גוף מטוס בוער בחולות.

מסוק קרב רוסי מסוג Mi-24P (צילום: ויקפידה)

במאלי מתרחש בשנה האחרונה אחד המשברים הביטחוניים הקשים מאז תחילת העשור.

המדינה מצויה בעימות בין הצבא השלטוני, ארגוני ג’יהאד הפועלים באזור הסהאל (כולל שלוחות אל־קאעידה ודאעש), ותנועות בדלניות בצפון, בעיקר טוארגים. לעיתים יש גם שיתופי פעולה נקודתיים בין חלק מהקבוצות נגד השלטון המרכזי.

בחודשים האחרונים חלה הסלמה עם מתקפות מתואמות על בסיסי צבא בכמה אזורים במקביל, כולל קרבות קשים וחדירות ליישובים. הלחימה גובה אבדות גם מהכוחות המקומיים וגם מכוחות זרים המסייעים להם.

במקביל פועלים במדינה כוחות רוסים (Africa Corps, ממשיכי נוכחות וגנר), שלוחמים לצד הצבא אך גם נסוגים מאזורים מסוימים בצפון.

מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי
מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

זוהי הפעם השנייה בתוך כ-10 שבועות בלבד שבה המורדים מצליחים להפיל כלי טיס רוסי, מה שמעיד על יכולת נ"מ מתפתחת ומדאיגה בקרב כוחות המורדים.

בעוד שצבא מאלי טוען כי המצב "תחת שליטה מלאה", דיווחים מהשטח מציירים תמונה הפוכה של ציוד רוסי נטוש הפזור במדבר ואתרים אסטרטגיים שנפלו לידי המורדים

מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי
מורדים באפריקה מפילים מסוק רוסי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המתקפה הנוכחית היא חלק מגל אלימות שדוחק את שליטת ממשלת מאלי למובלעות מאובטחות בלבד, בעוד המורדים והג'יהאדיסטים מהדקים את החנק על צירים מרכזיים.

למרות המכה הקשה, נכון לרגע זה, לא התקבל אישור רשמי לאובדן המסוק מצד ממשלת מאלי או ממשרד ההגנה הרוסי.

אפריקהמורדיםכח וגנרצבא רוסיהמאלי
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