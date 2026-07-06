נכון לדיווחים האחרונים של משרד המידע בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה התאומות שהתרחשו ב-24 ביוני זינק ל-3,342 בני אדם. אך הנתונים הקשים לא עוצרים שם: מספר הפצועים האמיר ל-16,740, בעוד שמעל ל-17,300 אנשים נותרו ללא קורת גג.

האסון, שנחשב לאחד הקשים ביותר בתולדות אמריקה הלטינית, החריב כ-58,000 מבנים והותיר את אזור החוף של לה גואירה הרוס כמעט לחלוטין. מאז הרעידות העוצמתיות, נרשמו לא פחות מ-995 רעידות משנה, המקשות על עבודתם של יותר מ-4,000 אנשי חילוץ הפועלים בשטח.

הדיווחים מהשטח מציירים תמונה אפוקליפטית. בתי החולים הגיעו לקצה גבול היכולת, עד כדי כך שגופות קורבנות נדחו מחוסר מקום והועברו למגרשי חניה פתוחים.

בנמל לה גואירה, חברות פרטיות תרמו מכולות קירור ענקיות כדי לשמר את הגופות הרבות שנמצאות תחת ההריסות, אך המומחים מזהירים כי ייתכן ולא יהיה מנוס מיצירת קברי אחים בשל קריסת המערכות והכמות הבלתי נתפסת של המתים.

טכנאי פורנזי הפועל בשטח העריך כי מלאכת איסוף הגופות עשויה להימשך עד שלושה חודשים, שכן קורבנות רבים קבורים תחת שכבות רבות של בטון והריסות. "הם לא נראים אפילו 10% ממה שהיו בחיים", תיאר את הקושי בזיהוי הקורבנות המסתמך לעיתים על קעקועים או פריטי לבוש בלבד.