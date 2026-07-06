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האדמה בלעה את ונצואלה: תיעוד של מדינה שלמה שנקברה תחת ההריסות 

אחד עשר ימים לאחר ששתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו בוונצואלה, ממדי האסון נחשפים במלוא עוצמתם המזעזעת | בזמן שהעולם מביט מהצד, מדינה שלמה נאבקת על חייה תחת טונות של הריסות ומספרי קורבנות שרק הולכים ומטפסים (חדשות בעולם)

ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים

נכון לדיווחים האחרונים של משרד המידע בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה התאומות שהתרחשו ב-24 ביוני זינק ל-3,342 בני אדם. אך הנתונים הקשים לא עוצרים שם: מספר הפצועים האמיר ל-16,740, בעוד שמעל ל-17,300 אנשים נותרו ללא קורת גג.

ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים
ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האסון, שנחשב לאחד הקשים ביותר בתולדות אמריקה הלטינית, החריב כ-58,000 מבנים והותיר את אזור החוף של לה גואירה הרוס כמעט לחלוטין. מאז הרעידות העוצמתיות, נרשמו לא פחות מ-995 רעידות משנה, המקשות על עבודתם של יותר מ-4,000 אנשי חילוץ הפועלים בשטח.

ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים
ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הדיווחים מהשטח מציירים תמונה אפוקליפטית. בתי החולים הגיעו לקצה גבול היכולת, עד כדי כך שגופות קורבנות נדחו מחוסר מקום והועברו למגרשי חניה פתוחים.

בנמל לה גואירה, חברות פרטיות תרמו מכולות קירור ענקיות כדי לשמר את הגופות הרבות שנמצאות תחת ההריסות, אך המומחים מזהירים כי ייתכן ולא יהיה מנוס מיצירת קברי אחים בשל קריסת המערכות והכמות הבלתי נתפסת של המתים.

טכנאי פורנזי הפועל בשטח העריך כי מלאכת איסוף הגופות עשויה להימשך עד שלושה חודשים, שכן קורבנות רבים קבורים תחת שכבות רבות של בטון והריסות. "הם לא נראים אפילו 10% ממה שהיו בחיים", תיאר את הקושי בזיהוי הקורבנות המסתמך לעיתים על קעקועים או פריטי לבוש בלבד.

ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים
ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לצד הכאב הנורא, גובר הזעם הציבורי כלפי הממשלה בראשות הנשיאה הזמנית, דלסי רודריגז. תושבים רבים מאשימים את השלטון בתגובה איטית ולא מספקת לפני הגעת צוותי הסיוע הבינלאומיים.

מנגד, רודריגז הגנה על פעולות הממשלה, טענה כי כוחות הביטחון נפרסו באופן מיידי והבטיחה כי המדינה לא תדרדר לכאוס חברתי בזכות ה"סולידריות החברתית העמוקה" של העם.

ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים
ונצואלה: 3,342 הרוגים, עשרות אלפי פצועים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות הייאוש, נרשמו גם רגעי נס: שמונה ימים לאחר האסון, חולץ גבר בחיים מתוך מרכז קניות שקרס. במקביל, ארגון המזון העולמי של האו"ם החל להרחיב את הסיוע באזורים שנפגעו הכי קשה, ועד כה כ-5,000 איש קיבלו סיוע תזונתי.

חילוץאסוןרעידת אדמהוונצואלהאסון לאומי
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