גדול יותר מהפנטגון: מצרים חשפה מתחם צבאי ענק בלב המדבר | צפו

מצרים חנכה את "האוקטגון" – מתחם הפיקוד הצבאי החדש והמתקדם ביותר במדינה, במסגרת המשך פיתוח הבירה המנהלית החדשה שממזרח לקהיר.

את המתחם חנך נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי בטקס רשמי שנערך אתמול. מדובר במתחם גדול בהרבה מהפנטגון האמריקאי, אך הוא שונה מעט במבנה - יש לו 8 צלעות במקום 5.

בנאום שנשא לרגל פתיחת המתחם, הזהיר א-סיסי כי "גבולות מצרים הם קו אדום". עם זאת הזכיר כי מצרים הייתה המדינה הערבית הראשונה שחתמה על הסכם שלום עם ישראל, וחזר על עמדתו שלפיה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית היא הפתרון היחיד ליציבות אזורית.

על פי שירות המידע הממלכתי של מצרים, המתחם משתרע על פני כ-89 קילומטרים רבועים וכולל 13 אזורי פיקוד, לוגיסטיקה ותמיכה, מה שהופך אותו לאחד ממתחמי הפיקוד הצבאיים הגדולים בעולם ולגדול מסוגו במזרח התיכון.

"האוקטגון" תוכנן כעיר פיקוד וביטחון עצמאית, הכוללת מרכזי שליטה, מתקני אימונים, מערכי לוגיסטיקה ומערכות לניהול מצבי חירום.

המתחם מצויד במערכות פיקוד, שליטה, תקשורת ובינה מלאכותית מתקדמות, שנועדו לאפשר קבלת החלטות בזמן אמת ותיאום בין כלל זרועות הצבא וגופי הממשלה בשעת חירום.