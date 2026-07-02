כיכר השבת
הוויראלי של הקיץ

מתכון לסוף הצום: כך תהפכו אבטיח קפוא לגלידה חלומית תוך שניות

הקיץ הזה שייך לטרנד אחד שכבש את הרשתות החברתיות בסערה ומבטיח לכם קינוח מרענן במינימום מאמץ | שכחו ממכונות גלידה יקרות – כל מה שאתם צריכים זה אבטיח קפוא, מעט חלב והרבה תיאבון (חדשות בעולם)

גלידה ב-3 שלבים (צילום: מסך)

אם גללתם בפיד שלכם בימים האחרונים, רוב הסיכויים שנתקלתם בסרטונים של גולשים שופכים חלב לתוך חצי אבטיח.

הטרנד הפך לוויראלי בטירוף, ומשתמשים ברשת תייגו אותו שוב ושוב כמתכון מנצח להכנת גלידה מיידית בבית.

גלדית אבטיח ברגע
גלדית אבטיח ברגע| צילום: צילום: רשתות חברתיות

איך עושים את זה?

היופי בטריק הזה הוא הפשטות המנצחת שלו. התהליך כולל שלושה שלבים פשוטים בלבד:

לוקחים חצי אבטיח ומכניסים אותו למקפיא עד שהוא קפוא לחלוטין.

שופכים מעט חלב או שמנת ישירות לתוך האבטיח הקפוא.

בעזרת כף, מגרדים את בשר האבטיח הקפוא ומערבבים אותו יחד עם החלב בתוך הקליפה.

התוצאה שמתקבלת היא "גלידת אבטיח מדהימה" – שילוב של פרי מרענן ומרקם חלבי עשיר שנוצר תוך כדי הערבוב והגירוד.

מתכוןקיץחלבגלידהאבטיח
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