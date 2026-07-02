הוויראלי של הקיץ מתכון לסוף הצום: כך תהפכו אבטיח קפוא לגלידה חלומית תוך שניות הקיץ הזה שייך לטרנד אחד שכבש את הרשתות החברתיות בסערה ומבטיח לכם קינוח מרענן במינימום מאמץ | שכחו ממכונות גלידה יקרות – כל מה שאתם צריכים זה אבטיח קפוא, מעט חלב והרבה תיאבון (חדשות בעולם)

דש דני שפיץ כיכר השבת | 12:28