מיליונים צפו בליקוי החמה - המחיר התגלה שעות לאחר מכן

חיפושי גוגל בבריטניה אחר המונח "עיניים כואבות" זינקו ב־650% לאחר ליקוי החמה שנצפה בשבוע שעבר במדינה, על רקע החשש כי חלק מהצופים הביטו בשמש ללא הגנה מתאימה.

אמיל קורניאוואן, רופא עיניים מומחה ב־OCL Vision, הזהיר כי אפילו חשיפה קצרה עלולה להספיק כדי לגרום נזק. "הסתכלות ישירה בשמש, אפילו למשך שניות ספורות, יכולה לשרוף את הרשתית בחלק האחורי של העין, גם אם רק חלק קטן מהשמש נראה במהלך ליקוי חלקי", הסביר.

הפגיעה מכונה "רטינופתיה סולארית", והיא עלולה להיות מתעתעת במיוחד משום שהנזק לרשתית עצמו אינו גורם לכאב מיידי. "אנשים לא מבינים שנגרם להם נזק עד שעות או אפילו ימים לאחר מכן", אמר הרופא.

בין סימני האזהרה לאחר צפייה בשמש נמנים כאבים או אדמומיות בעיניים, גירוי, טשטוש או עיוות בראייה, הופעת כתמים כהים ושינויים פתאומיים בראייה. במקרה של תסמינים כאלה מומלץ לפנות בדחיפות לקבלת טיפול רפואי.

החשש אינו תיאורטי בלבד: לאחר ליקוי החמה המלא של 1999 דיווח הקולג' המלכותי לרפואת עיניים בבריטניה על כ־70 מקרים של אנשים שסבלו מבעיות ראייה לאחר שצפו בליקוי.