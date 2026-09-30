ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנהם, מסר הערב (רביעי) כי ממשלתו מאמינה שלאיראן היה חלק בתקרית החמורה שהתרחשה בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד (RAF Fairford).

"נאמר יותר בבוא העת אך אנו יכולים לאשר... שאנו מאמינים שלאיראן היה חלק בכך", הבהיר בורנהם בראיון ל-BBC, אך נמנע מלפרט את הפרטים המלאים.

התקרית הסתיימה במעצרם של חמישה גברים, אזרחי בריטניה בגילאים 23 עד 25, שנעצרו בשעות המוקדמות של יום ראשון האחרון בעקבות דיווח על שלושה כלי רכב חשודים בוולפורד, כפר השוכן ממזרח לבסיס. התברר כי אחד מהחשודים חייג בעצמו למוקד החירום 999 טרם מעצרם של חברי הקבוצה.

טהראן מצידה דחתה בתוקף את ההאשמות. שגרירות איראן בלונדון מסרה כי היא "דוחה על הסף ומגנה בתוקף" כל "ספקולציות חסרות בסיס וזדוניות" המקשרות את איראן לאירוע.

טראמפ מותח ביקורת

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הביע פומבית פקפוק בהחלטה לשחרר את החשודים בערבות. "אני אגיד לך, הייתי אומר, 'אל תתנו לו ערבות'. אני מופתע שהם שחררו אותם. לא הייתי עושה זאת", אמר טראמפ בראיון שנשא בבית הלבן.

בורנהם הגיב על הביקורת וטען כי מדובר בהחלטה מבוקרת. "אני חושב שאנשים צריכים להבין שכאשר אומרים שוחררו - זה לא כפי שאנשים עשויים לחשוב. זה מובן מאליו שעם תנאי הערבות הקפדניים ביותר. הרשויות מחזיקות זאת תחת האחיזה החזקה ביותר והשקרה ההדוקה ביותר, ואני יכול להבטיח לכם זאת", הדגיש ראש הממשלה הבריטי.

בורנהם הוסיף כי ממשלתו שוחחה עם מקביליה בארצות הברית במהלך כל השבוע כדי להסביר את הנעשה ואת אופן ניהול הדברים, והביע ביטחון מלא בשירותי הביטחון הבריטיים.

המשטרה מסרה כי בחיפוש בכלי הרכב שנמצאו סמוך לבסיס נמצאה כמות של בנזין, אך לא אותרו התקני נפץ. ארבעה מהחשודים מתגוררים בווסטמינסטר ואחד בקמדן, וחיפושי בתיהם הסתיימו. המשטרה הגדירה את השחרור בערבות כ"החלטה חקירתית" המבוססת על ניסיון ואסטרטגיה.

בסיס חיל האוויר פיירפורד משמש את חיל האוויר האמריקאי כמיקום פעולה קדמי במשך עשורים. בחודשים האחרונים המריאו מהבסיס מפציצים אמריקאיים למזרח התיכון, לאחר שבריטניה אישרה בקשה אמריקאית להשתמש בו למה שהוגדר כתקיפות הגנתיות נגד איראן. ביולי האחרון מסרה איראן כי "כל בסיס המשמש לתקיפה נגד שטחה של איראן מהווה מטרה לגיטימית לכוחותינו".

לפי הערכות מומחים, שחרור המחבלים נועד להביא לקצה חוט אודות שולחיהם, בתקווה שאלו ינסו ליצור קשר עם המחבלים.