סערה דיפלומטית חריגה נחשפה בתחקיר מקיף של עיתון 'וול סטריט ג'ורנל', המגולל עימות חריף בין קימברלי גילפויל, שגרירת ארצות הברית ביוון, לבין שר האנרגיה היווני, סטברוס פפסטברו. התקרית המביכה התרחשה במרץ האחרון במהלך ארוחת ערב רשמית באתונה, בה השתתפו בכירי הממשל היווני ונציגים אמריקנים.

על פי עדויות של נוכחים בארוחה, במהלך שיחה על קריסתה של ממשלת רומניה באותם ימים, פנתה השגרירה גילפויל לבכירים היוונים והשמיעה אמירה חסרת תקדים: "אנחנו יכולים לעשות את זה לכל מדינה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לעשות את זה גם כאן".

דבריה של השגרירה, שרמזו בבירור כי לארצות הברית יש יד בהפלת הממשלה הרומנית וכי ביכולתה להתערב גם בפוליטיקה היוונית הפנימית, עוררו תגובה זועמת ומיידית. שר האנרגיה היווני מיהר להשיב לה, לעיני כלל האורחים הנדהמים, והבהיר כי ארה"ב אינה יכולה להחליף את הממשלה ביוון, שכן מדובר בממשלה ריבונית שנבחרה בקלפי על ידי הציבור.

עורך דינה של השגרירה, מצידו, מכחיש את האופן שבו תוארו חילופי הדברים בדיווח.

סגנון ראוותני וטענות לניגוד עניינים

התקרית הדליקה נורה אדומה באשר להתנהלותה של גילפויל - דמות ססגונית במיוחד, לשעבר מגישה ברשת פוקס ניוז. מאז נחתה ביוון במטוס פרטי, היא מרבה לפקוד אירועים נוצצים, משחקי כדורסל וקבלות פנים רבות.

בעוד שבכירים ביוון שמחים על תשומת הלב ועל קרבתה של השגרירה לנשיא טראמפ, ה'וול סטריט ג'ורנל' חושף ביקורת על מעורבותה של גילפויל בקידום חברות אנרגיה מסוימות.

במוקד הביקורת עומדת הטענה כי השגרירה מקדמת שוב ושוב את האינטרסים של חברת האנרגיה והבנייה היוונית Aktor, ומאפשרת נוכחות של לוביסט עסקי בפגישותיה הרשמיות. גורמים המעורים בפרטים תוהים האם מדובר רק בקידום מכירות הגז האמריקני ובדחיקת רגליה של רוסיה משוק האנרגיה האירופי כפי שנדרש ממנה - או שמא מעורבים כאן גם אינטרסים פרטיים.

בשגרירות ארה"ב דוחים בתוקף את הטענות ומבהירים כי גילפויל פועלת אך ורק לטובת קידום מדיניות האנרגיה של הממשל באזור. שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, אף יצא להגנתה ושיבח אותה כ"תומכת יעילה במיוחד באג'נדה של הנשיא".