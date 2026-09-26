נשיא בלי פילטר: הסיפור המשעשע שחשפה הדוברת של טראמפ 

נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ תקף בחריפות את מדיניות ההגירה של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר במהלך ארוחת צהריים פרטית בבריטניה בשנה שעברה, כך חשפה הדוברת לשעבר של הבית הלבן, קרולין לוויט, בריאיון שהעניקה לפודקאסט של שון האניטי.

לדברי לוויט, האירוע התרחש בעת ששהו בבריטניה סביב שולחן האוכל באווירה נינוחה, כאשר לפתע החל הנשיא לטיח בסטארמר ביקורת קשה. לוויט ציינה כי טראמפ הטיח בראש הממשלה הבריטי את הדברים הבאים: "המדיניות שלך כאן כל כך מטופשת. אתה צריך לסגור את הגבולות שלך".

היא הוסיפה כי הנשיא המשיך בדבריו ודרש לנקוט צעדים דרסטיים בנוגע למהגרים השוהים במדינה. בדבריו בארוחה אמר טראמפ: "אתה צריך לגרש את האנשים האלה שיש לך במדינה".

עוד הדגיש טראמפ בפני סטארמר כי הוא בקיא במתרחש בבריטניה וכי הציבור המקומי מתנגד למהלכיו. לדברי לוויט, הנשיא אמר לו במהלך המפגש: "אני מכיר את המדינה שלך. אני מכיר את האנשים שלך, הם שונאים את מה שאתה עושה, ואתה צריך...".

חשיפת פרטי השיחה מציגה את סגנונו הישיר והבלתי מתפשר של טראמפ גם במפגשים סגורים עם מנהיגים זרים סביב מדיניות פנים וגבולות.