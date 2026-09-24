חריג בקבלת הפנים: טראמפ נרתע מהמפציץ, שי נותר אדיש

רגע יוצא דופן נרשם במהלך קבלת הפנים לנשיא סין שי ג'ינפינג בארצות הברית, כאשר מפציצי B-1 לנסר חלפו ברעש אדיר מעל רחבת הטקס שבה עמדו שי ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

המצלמות תיעדו את שני המנהיגים מביטים לעבר השמיים בזמן שהמפציצים חלפו מעליהם, אך טראמפ הוא שתפס את תשומת הלב. בתיעוד נראה נשיא ארצות הברית מגיב בעוצמה למעבר המטוסים, בעוד שי נותר כמעט ללא תנועה, בפנים חתומות וללא תגובה נראית לעין.

המטס היה חלק מקבלת פנים יוצאת דופן לשי, שהגיע לארצות הברית לביקור ממלכתי בן שלושה ימים. טראמפ עצמו הגיע לנמל התעופה הצבאי אנדרוז שבמרילנד כדי לקבל את פניו של נשיא סין, יחד עם הגברת הראשונה מלניה טראמפ.

קבלת הפנים כללה שטיח אדום, משמר כבוד, תזמורת צבאית ומפגן צבאי. מעבר מפציצי ה־B-1 העניק לאירוע מראה דרמטי במיוחד, כאשר המטוסים חלפו מעל המנהיגים בזמן שהמצלמות תיעדו את הרגע.

שי הגיע לוושינגטון לראשונה מאז שנת 2015, והוא צפוי לקיים עם טראמפ פגישות ושיחות מדיניות במהלך ביקורו. הפסגה מתקיימת על רקע המתיחות המתמשכת בין שתי המעצמות, אך גם בניסיון של וושינגטון ובייג'ינג לייצב את היחסים.

אחד הנושאים המרכזיים שעל סדר היום הוא הסחר בין שתי המדינות. ארצות הברית וסין הגיעו להסכמות שהביאו להפוגה במלחמת המכסים, והמנהיגים צפויים לדון בהמשך ההסכמות וביחסי הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. בנוסף צפויות לעלות בשיחות סוגיות הקשורות למינרלים חיוניים, יצוא, טכנולוגיה ותעשייה.

נושא מרכזי נוסף הוא המרוץ בתחום הבינה המלאכותית. וושינגטון ובייג'ינג נמצאות בתחרות גוברת סביב פיתוח טכנולוגיות מתקדמות, כאשר על הפרק גם האפשרות ליצור מנגנון תקשורת בין המדינות במקרה של אירועי בינה מלאכותית בעלי השלכות ביטחוניות.