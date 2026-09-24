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בשולי העצרת

'על טיל, לעזאזל!': זלנסקי התפוצץ על התעמלנים הרוסים

הכתבים הרוסים לא ויתרו על השאלה שהפנו לנשיא אוקראינה, שהמשיך ללכת כשהמצלמות בעקבותיו – עד לרגע שבו החליט סוף סוף להגיב (חדשו בעולם)

רגע חריג נרשם השבוע בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, כאשר עיתונאים רוסים הפנו שוב ושוב לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שאלות על אפשרות הגעתו למוסקבה. במקום להיכנס להסברים ארוכים, הוא סיפק תשובה קצרה וחדה שהפכה במהרה לוויראלית ברשת.

בתיעוד שנפוץ ברשת נראה זלנסקי כשהוא יוצא מאירועי העצרת ומלווה באנשי אבטחה. מתוך קבוצת העיתונאים נשמעה שוב ושוב השאלה: "מתי למוסקבה?". זלנסקי בתחילה לא הגיב והמשיך ללכת, אך לאחר כמה צעדים כיסה את פיו בידו והשיב ברוסית: "על טיל, לעזאזל".

האירוע התרחש בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. לפי דיווחים בכמה כלי תקשורת, השאלה הופנתה אליו על ידי כתבים של כלי תקשורת ממלכתי רוסי, בהם כתב ערוץ "רוסיה 1" ולנטין בוגדנוב.

מאחורי השאלה עומד ויכוח רחב יותר סביב האפשרות לקיים פגישה בין זלנסקי לנשיא רוסיה . מוסקבה טענה בעבר כי פגישה בין השניים צריכה להתקיים במוסקבה, בעוד שבקייב העלו אפשרויות אחרות לקיום מפגש.

זלנסקי עצמו נמצא בניו יורק במסגרת עצרת האו"ם, שבה עסק בין היתר במלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה ובמאמצים להגיע להסדר. על רקע זה, השאלה הישירה שהופנתה אליו על ידי הכתבים הרוסים הפכה בתוך שעות לאחד הרגעים המדוברים מהמפגש שלו עם התקשורת.
ולדימיר פוטיןוולודימיר זלנסקיהמלחמה באוקראינהעצרת האו"ם

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