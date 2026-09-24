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הודתה מול המצלמה

מורה שהזדהתה כפלסטינית במשך שנים התגלתה כיהודייה: "זייפתי הכל"

מורה בפילדלפיה הודתה כי במשך שנים הציגה את עצמה כפלסטינית ושחורה, עד שעימות עם פעילים הוביל אותה להודות כי שיקרה על זהותה (מעניין)

"אני מרגישה בושה", הסרטון בו הודתה המורה במוצאה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מורה בבית ספר בפילדלפיה הידועה בפעילותה האנטי ישראלית הודתה כי במשך שנים שיקרה בנוגע למוצאה ולזהותה, לאחר שהציגה את עצמה בזמנים שונים כפלסטינית, תוניסאית ושחורה.

האנה גאן, מורה ותיקה בבית הספר וורקשופ במערב פילדלפיה, הודיעה כי היא למעשה אישה לבנה ממוצא יהודי. לפי הדיווחים, במשך שנים היא נהגה להתאפר ולהתלבש בסגנון אפרו אמריקאי, במטרה להסוות את זהותה.

הווידוי הגיע לאחר שחברי ארגונים פרו פלסטיניים שהיו קשורים אליה התעמתו איתה ושאלו אותה על הרקע שלה. לדבריהם, לאחר יותר משעה של שיחה היא הודתה ששיקרה, וכי היא יהודייה "בת למתנחלים ישראלים".

גאן פרסמה סרטון התנצלות ברשת ואמרה: "הסתרתי את האמת או שיקרתי במפורש לגבי הרקע שלי בפני כל אדם בחיי. אני מרגישה בושה". היא הוסיפה כי היא "אישה לבנה בעלת פריבילגיה ועושר משמעותיים".

הפרשה עוררה סערה בקרב הפעילים שהכירו אותה במשך שנים. הארגונים מסרו כי הם "המומים, עצובים וכועסים מהבגידה", והודיעו כי לא יעבדו איתה יותר.

גם מחוז בתי הספר של פילדלפיה הגיב לפרשה ומסר כי הוא מודע לפרסומים ברשת הנוגעים לעובדת ולפעילותה בארגון חיצוני. במחוז הוסיפו כי יוצע סיוע לתלמידים ולצוות בבית הספר, אך לא מסרו אם גאן צפויה לעמוד בפני צעדים משמעתיים.
ארה"בפלסטיניםתיעודבית ספרפילדלפיה
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