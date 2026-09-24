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רגע מלחיץ

בתוך שניות: משאית שקעה בתוך משטח בטון עם הנהג | צפו

משאית מנוף שקעה לפתע במשטח בטון שכיסה תעלת ניקוז במלזיה | תיעוד ממצלמת האבטחה תפס את הרגע שבו הקרקע נשברת והמשאית צונחת פנימה (מעניין)

רגע מלחיץ תועד במצלמת אבטחה בעיר קוצ'ינג שבמלזיה, כאשר משאית מנוף שעמדה בסמוך לשורת חנויות שקעה לפתע אל תוך הקרקע, לאחר שמשטח הבטון שמתחתיה קרס.

האירוע התרחש ב־11 בספטמבר ברחוב ג'לאן מנדו. בתיעוד נראית המשאית עולה על משטח בטון שכיסה תעלת ניקוז ציבורית, אלא שבתוך רגעים ספורים המשטח נסדק ונשבר תחת משקל הרכב הכבד.

חלק מהמשאית צנח לתוך התעלה והיא נותרה תקועה בזווית, כאשר שברי הבטון פזורים סביבה. הנהג הצליח לצאת מהמשאית בכוחות עצמו ולמרבה המזל לא דווח על נפגעים.

בדיקה שערכה מועצת העיר דרום קוצ'ינג, MBKS, העלתה כי מבנה הבטון שכיסה את תעלת הניקוז הוקם ללא אישור המועצה. ראש העיר הזהיר כי מבנים מעל תעלות ניקוז חייבים להיות מתוכננים ומאושרים בהתאם לעומסים שהם אמורים לשאת.

לדבריו, מבנה עשוי להיראות בטוח כאשר עוברים עליו כלי רכב רגילים, אך עלול לקרוס כאשר מופעל עליו משקל כבד בהרבה, כמו זה של כלי הנדסי. המועצה הודיעה כי תנקוט את הצעדים הנדרשים בנוגע למבנה.
רכבתיעודסרטון ויראליקריסהמלזיה

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