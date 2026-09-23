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מה עובר עליו? זלנסקי נפגש עם טראמפ - והתנהג בצורה מוזרה במיוחד

נשיא אוקראינה נראה מבצע תנועות פנים חריגות בפגישה עם נשיא ארה"ב | סרטון ויראלי עורר גל תגובות ברשת | מה עומד מאחורי ההתנהגות? (בעולם)

1תגובות

פגישה דו-צדדית בין נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לנשיא ארה"ב בשולי העצרת הכללית של האו"ם הפכה לנושא חם ברשתות החברתיות, לאחר שסרטונים מהמפגש הציגו הבעות פנים חריגות של המנהיג האוקראיני.

המפגש התקיים אמש, וכלל שיחה קצרה מול עיתונאים וישיבה סגורה שבה דנו בהפסקת אש אנרגטית, ייצור טילי פטריוט והסכם שלום עם רוסיה. טראמפ הביע אופטימיות באומרו שהעימות ייגמר מהר מהמצופה.

בסרטון שזכה לאלפי צפיות ולייקים ברשת X, נראה זלנסקי יושב ליד טראמפ ומבצע תנועות פנים כמו הרמת גבות, פקיחת עיניים בולטת, הסתכלות הצידה, מצמוצים וניסיונות תקשורת לכאורה עם גורם מחוץ למסגרת. חיפוש נרחב ברשת העלה מאות תגובות, סרטונים מקוצרים וניתוחים שונים שבהם ציינו המשתמשים הבעות מוזרות, נגיעות באף והתנדנדות בכיסא.

חשבונות פרו-רוסיים הגבירו את ההפצה של הסרטונים, בעוד אחרים הדגישו את הלחץ שבו נתון נשיא אוקראינה. הדיון הציג מגוון רחב של תיאוריות והסברים באשר להתנהגותו במהלך האירוע.

מבקרים העלו טענות לפיהן זלנסקי נראה תחת השפעה או מנותק, תוך התבססות על מצמוצים תכופים ונגיעות באף. טענות דומות הופצו גם בשנים קודמות ללא הוכחות מוצקות או בדיקות רפואיות רשמיות.

מנגד, תומכים ומנתחים ניטרליים ייחסו את ההתנהגות לעייפות קיצונית, לחץ מדיני כבד ומחסור בשינה עקב ניהול מלחמה ארוכה וטיסות מרובות. הסברים נוספים כללו אפשרות של אי-נוחות או אי-הסכמה שקטה עם דבריו של טראמפ על עסקאות אפשריות.

צפו ושפטו בעצמכם.
דונלד טראמפולדימיר זלנסקי

1 תגובות

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עייפות קיצונית קלטסית כנראה היה הרבה בסליחות ב00:30 בלילה בחודש הזה כל הכבוד
אבי

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