צ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האנטילופות מול המצלמה

הצ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האימפלות מול המצלמה ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד יוצא דופן מהפארק הלאומי קרוגר שבדרום אפריקה לכד את הרגע שבו טורף מהיר במיוחד יוצא למרדף אחרי עדר שלם.

בסרטון נראה עדר האנטילופות נמלט במהירות כאשר הברדלס רודף אחריהן. האנטילופות דוהרות בשטח, מתקרבות לכביש ולרכבי הספארי, ובמהלך המנוסה הן מזנקות מעל הכביש בזינוקים מרשימים. היכולת של האנטילופה לקפוץ היא לא פחות ממדהימה. מקורות בתחום חקר בעלי החיים מתעדים כי אנטילופת האימפלה מסוגלת לזנק לגובה של עד כשלושה מטרים ולגמוא בקפיצה אחת מרחק של כעשרה מטרים. הזינוקים אינם רק מראה מרהיב, אלא גם חלק מאסטרטגיית ההישרדות שלה. כאשר העדר נבהל, האנטילופות מזנקות ומשנות כיוון במהירות, ובכך מקשות על הטורף לבחור בעל חיים אחד וללכוד אותו.

הצ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האימפלות מול המצלמה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 הצ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האימפלות מול המצלמה ( צילום: רשתות חברתיות )

גם המהירות שלהן מרשימה. מקורות בתחום חיות הבר מציינים כי אנטילופות אימפלה יכולות להגיע למהירות של יותר מ־90 קמ״ש ומנגד נמצא אחד מטורפי היבשה המהירים בעולם. הברדלס מסוגל להגיע בספרינטים קצרים למהירות של כ־100 קמ״ש.

אלא שהמרדף בטבע אינו רק תחרות של מהירות. הברדלס מסתמך גם על התאוצה המהירה שלו ועל היכולת לשנות כיוון במהירות כדי לצמצם את המרחק מהטרף. כאשר האנטילופה מתחילה להתחמק ולשנות כיוון, הטורף נדרש להגיב כמעט מיד לכל תנועה שלה.

בתוך שניות, העדר כולו הופך מעדר שליו של חיות בר ללהקת נמלטות שמזנקות מעל הכביש ומנסות בכל דרך להישאר מחוץ לטווח של הטורף.