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ברח מעונש מוות: הנאשם הסיר את האזיק האלקטרוני והציל את חייו

לאחר שנמלט מטקסס והגיע לאיטליה בזהות בדויה, התביעה הודיעה כי לא תבקש להוציאו להורג, במטרה לאפשר את הסגרתו לארה״ב והעמדתו לדין (מעניין)

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לי מונג'רסון גילי, בן 39 מטקסס, הנאשם ברצח אשתו, נמלט מ זמן קצר לפני משפטו והגיע לאיטליה באמצעות זהות ומסמכים מזויפים. כעת, בעקבות בריחתו, התביעה בטקסס הודיעה כי לא תבקש להטיל עליו עונש מוות, שהיה אפשרי בתיק נגדו.

גילי מואשם ברצח אשתו כריסטה באוקטובר 2024. לפי הרשויות, חוקר מקרי המוות קבע כי היא מתה כתוצאה מלחץ על הצוואר. גילי כפר באשמה.

במאי 2026 הוא הסיר את האזיק האלקטרוני שהיה עליו, עזב את טקסס והגיע לנמל התעופה במילאנו כשהוא משתמש בשם בדוי ובמסמכים מזויפים. הרשויות האיטלקיות עצרו אותו, אך מאז הסגרתו לארצות הברית מתעכבת.

הסיבה המרכזית היא עונש המוות. איטליה אינה מאפשרת הסגרה למדינה שבה הנאשם עלול לעמוד בפני עונש מוות, ולכן התביעה בטקסס נאלצה להודיע רשמית כי לא תבקש את העונש.

עורך דינו של גילי מסר כי איטליה דרשה התחייבות שלא יוטל עליו עונש מוות כתנאי להסגרתו. כעת התביעה מקווה שההחלטה תסלול את הדרך להחזרתו לטקסס ולהעמדתו לדין.
ארה"במעצראיטליהעורך דיןעונש מוות

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