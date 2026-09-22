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זה מה שהתברר

תעלומה באוסטרליה: דמות מפחידה נצפתה על גג מבנה מפורסם | צפו

דמות מפחידה נראתה לפנות בוקר על אחד המבנים המפורסמים באוסטרליה | המחזה המפתיע גרם לעוברים ושבים לעצור ולצלם (מעניין)

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תושבי סידני התעוררו בשבוע שעבר למראה שקשה היה להתעלם ממנו: אדם לבוש כדמותו של גיבור העל הבדיוני 'באטמן' עמד על גג בית האופרה המפורסם בעיר.

לפי העדויות, הדמות הופיעה כבר משעות הבוקר המוקדמות. המבקרים במקום עצרו כדי לצלם את המחזה יוצא הדופן.

ההופעה המפתיעה לא נשארה בגדר מחזה מקומי. הסרטונים הפכו במהירות לוויראליים, ובמשך זמן מה לא היה ברור מדוע באטמן נמצא דווקא על אחד מסמליה הבולטים של סידני. הדיווחים הראשונים אף הובילו לספקולציות שונות בנוגע לסיבה להופעתו במקום.

בהמשך התבררה הסיבה: מדובר היה באירוע מיוחד לציון 'יום באטמן', שנערך ב־19 בספטמבר. באותו ערב הגיע קהל גדול לבית האופרה כדי לצפות באירוע, והופעתו של באטמן הפכה את המקום לאחת מנקודות הצילום המדוברות בעיר.
תיעודסרטון ויראליאוסטרליהשיווקסידני

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