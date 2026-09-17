 דלג לתוכן הראשי
"יום שצריך לזכור"

בת 99 הגשימה את המשאלה האחרונה שלה – בתא המעצר

אנני בת ה־99 סיפרה לשוטר על משאלה יוצאת דופן: להיות בכלא | השוטרים הכניסו אותה לתא ואף אזקו אותה לזמן קצר (מעניין)

אנני אזוקה בתא המעצר (צילום: רשתות חברתיות)

אנני, אישה הולנדית בת 99, סיפרה לשוטר בפברואר 2017 כי אחת המשאלות האחרונות שלה היא לחוות כיצד זה מרגיש להיות בתוך תא כלא, מנקודת מבטו של אסיר.

למרות שלא היה לה שום עבר פלילי שיכול היה להכניס אותה לתא, שוטרי העיר ניימכן החליטו לעזור לה להגשים את המשאלה. אנני הוכנסה לזמן קצר לתא , כשהיא מחויכת ונרגשת.

כדי להפוך את החוויה לאותנטית יותר, ה אף אזקו אותה באזיקים במהלך הביקור הקצר.

במשטרת ניימכן תיארו את האירוע בפייסבוק כ"יום שצריך לזכור". הסיפור זכה לתגובות אוהדות מצד מקומיים, ששיבחו את השוטרים על שעזרו לאנני לסמן עוד משאלה ברשימת החלומות שלה.
משטרהמעצרהולנדויראלימשאלה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר