בת 99 הגשימה את המשאלה האחרונה שלה – בתא המעצר

אנני, אישה הולנדית בת 99, סיפרה לשוטר בפברואר 2017 כי אחת המשאלות האחרונות שלה היא לחוות כיצד זה מרגיש להיות בתוך תא כלא, מנקודת מבטו של אסיר.

למרות שלא היה לה שום עבר פלילי שיכול היה להכניס אותה לתא, שוטרי העיר ניימכן החליטו לעזור לה להגשים את המשאלה. אנני הוכנסה לזמן קצר לתא מעצר, כשהיא מחויכת ונרגשת.

כדי להפוך את החוויה לאותנטית יותר, השוטרים אף אזקו אותה באזיקים במהלך הביקור הקצר.

במשטרת ניימכן תיארו את האירוע בפייסבוק כ"יום שצריך לזכור". הסיפור זכה לתגובות אוהדות מצד מקומיים, ששיבחו את השוטרים על שעזרו לאנני לסמן עוד משאלה ברשימת החלומות שלה.